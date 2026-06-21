Семилетняя проблема ноутбуков с графикой AMD решена с помощью Claude Коде

·42·Технологии
Семилетняя проблема ноутбуков с графикой AMD решена с помощью Claude Коде

Пользователи ноутбуков с графическими драйверами AMD, работающие под управлением ОС Линукс, долгое время сталкивались с серьезной проблемой зависания экрана. По сообщению издания Фороникс, эта техническая неисправность, существующая с 2017 года, наконец-то близка к решению. Самое интересное, что для устранения этой сложной ошибки был использован инструмент искусственного интеллекта Claude Коде от компании Anthropic. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Проблема в основном связана с драйверами в ядре АМДГПУ, что при длительном использовании ноутбука приводило к внезапному замиранию дисплея. В большинстве случаев пользователям приходилось принудительно перезагружать компьютер. Эта ошибка особенно часто наблюдалась в популярных моделях, таких как Lenovo ТинкПад Т14 Ген1, где пользователи жаловались на зависание экрана как минимум раз в неделю.

Помощь ИИ в инженерии

Ранее предпринимались несколько попыток решить данную проблему, однако выпущенные программные исправления (патчи) не дали ожидаемого результата. На этот раз инженеры и активисты сообщества обратились к инструменту Claude Коде. Система ИИ провела глубокий анализ кода драйверов, помогла определить точку возникновения ошибки и сформировать эффективный пакет исправлений.

До настоящего времени единственным временным решением рекомендовалось отключение функции энергосбережения Панел Селф Рефреш (ПСР). Однако этот метод не считался полноценным, так как приводил к более быстрому разряду аккумулятора ноутбука. Новые программные исправления обеспечивают стабильность системы при сохранении функциональности.

Когда будет представлено новое обновление?

Новый набор патчей уже представлен для тестирования. Специалисты отмечают, что первые тесты показывают положительные результаты, и, в отличие от предыдущих неудачных попыток, в этот раз ожидается полное устранение проблемы. Это большая новость для пользователей Линукс, так как устройства с графикой AMD очень популярны среди систем с открытым исходным кодом.

На данный момент эти исправления еще не внесены в основную ветку ядра Линукс (кернел), но ожидается, что они появятся в официальных обновлениях в ближайшие недели. Если процесс завершится успешно, это станет очередным доказательством эффективности ИИ в поиске и исправлении сложных программных ошибок (буг).

Среди пользователей в Узбекистане также немало разработчиков, использующих ноутбуки с графикой AMD Radeon и системы Линукс. Данное обновление вместе с повышением стабильности системы значительно улучшит пользовательский опыт. Подобная практическая помощь ИИ в будущем может положить конец многим «хроническим» проблемам в сфере программного обеспечения.

AMDLinuxClaude CodeИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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