OnePlus представляет доступный смартфон Н6 с аккумулятором емкостью 8000 mAh

·55·Технологии
OnePlus представляет доступный смартфон Н6 с аккумулятором емкостью 8000 mAh

Вопрос длительного времени автономной работы и выносливости по-прежнему остается актуальным на рынке смартфонов. Компания OnePlus предложила свое решение этой проблемы, раскрыв технические характеристики новой модели OnePlus Н6. Главным преимуществом устройства стали рекордный аккумулятор емкостью 8000 mAh и доступная цена. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

По данным иксбт.ком, новый смартфон при одном заряде может прослужить до трех дней в режиме среднего использования. Этот показатель выглядит крайне привлекательно на фоне большинства современных флагманов, которые ограничены одним днем работы. Инженеры компании также уделили особое внимание ресурсу аккумулятора: батарея рассчитана на работу в течение 7 лет без значительной потери емкости.

Гарантия быстрой зарядки и эффективности

Модель OnePlus Н6 поддерживает технологию проводной зарядки мощностью 45 В. По заявлению производителя, всего 5 минут зарядки обеспечивают достаточно энергии для двух часов просмотра видео на платформе YouTube. Очевидно, что это будет очень полезно для пользователей в экстренных ситуациях.

Аппаратная часть устройства базируется на чипсете MediaTek Dimensity 6300. Хотя этот процессор является представителем среднего сегмента, компания гарантирует, что программное обеспечение смартфона будет работать плавно и без зависаний в течение 60 месяцев, то есть 5 лет. Это редкий случай для доступных устройств.

Молодежный дизайн и ценовая политика

OnePlus позиционирует новую модель как продукт, ориентированный преимущественно на молодежную аудиторию. Ожидается, что OnePlus Н6, сочетающий в себе современный дизайн и высокую автономность, поступит в продажу примерно за 200 долларов США. На рынке смартфонов Узбекистана устройства в этой ценовой категории всегда пользуются высоким спросом.

Официальная премьера смартфона состоится 30 июня этого года. В этот день будет представлена подробная информация обо всех технических параметрах устройства, включая тип дисплея, возможности камер и конфигурации памяти. Известные на данный момент аспекты, несомненно, делают модель OnePlus Н6 одним из сильнейших конкурентов в своем классе.

OnePlusСмартфонТехнологииАккумуляторMediaTek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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