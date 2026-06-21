Один из основателей Убисофт Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе

·100·Технологии
Один из основателей Убисофт Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе

Один из основателей всемирно известного разработчика видеоигр Убисофт Клод Гиймо трагически скончался в возрасте 69 лет. По сообщениям Bloomberg и французских СМИ, предприниматель погиб в результате крушения самолета, которым он управлял. Это событие стало неожиданной потерей не только для деловых кругов Франции, но и для всей мировой игровой индустрии. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

Трагедия произошла в курортном городке Ла-Боль во Франции. Согласно имеющейся информации, Клод Гиймо был одним из двух человек на борту небольшого самолета. К сожалению, в результате катастрофы оба находившихся в самолете погибли. В настоящее время компетентные органы расследуют причины происшествия, однако предварительные предположения могут быть связаны с технической неисправностью или неблагоприятными погодными условиями.

Огромное наследие в игровой индустрии

Клод Гиймо основал компанию Убисофт в 1986 году вместе со своими четырьмя братьями. За прошедшие десятилетия компания превратилась из небольшого семейного бизнеса в одну из крупнейших игровых корпораций мира. Сегодня Убисофт хорошо известна геймерам на всех континентах благодаря таким легендарным франшизам, как Ассассин’с Крид, Фар Крй, Принке оф Персиа и Том Кланкй.

Хотя во главе Убисофт в качестве генерального директора (CEO) сейчас находится его брат Ив Гиймо, Клод играл важную роль в стратегическом развитии семейного бизнеса. Кроме того, он занимал пост президента компании Гуиллемот Корп., производящей геймерские и аудиоаксессуары. Под его руководством на рынок было выпущено множество инновационных устройств для игровой индустрии.

Компания Убисофт выступила с официальным заявлением, выразив глубокую скорбь в связи со смертью основателя. «С глубоким прискорбием сообщаем о кончине сооснователя группы Убисофт и президента Гуиллемот Корп. Клода Гиймо в результате несчастного случая. В этот тяжелый час наши мысли с его семьей и близкими», — говорится в сообщении компании.

Продукты Убисофт хорошо знакомы и узбекистанским геймерам и любителям технологий. Игры, созданные компанией, являются одним из самых популярных видов контента в компьютерных клубах и среди частных пользователей в нашей стране. Пока неизвестно, как смерть Клода Гиймо повлияет на будущие планы этой огромной империи, однако управление компанией по-прежнему остается в руках семьи Гиймо.

На данный момент компания и члены семьи решили не раскрывать дополнительных подробностей этой трагедии. Подобные потери редко случаются в мире технологий, и смерть руководителя с многолетним опытом оценивается представителями отрасли как большая утрата.

UbisoftClaude GuillemotАвиакатастрофаГеймингТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Будущее авиации: водородный двигатель успешно прошел испытания на большой высотеБудущее авиации: водородный двигатель успешно прошел испытания на большой высотеСегодня, 00:57В Figure AI число роботов впервые превысило число людейВ Figure AI число роботов впервые превысило число людейВчера, 23:53Высококачественное топливо из кофейных отходов: в Южной Корее создана новая технологияВысококачественное топливо из кофейных отходов: в Южной Корее создана новая технологияВчера, 23:20Предложено использовать Луну как щит для безопасности ЗемлиПредложено использовать Луну как щит для безопасности ЗемлиВчера, 22:59Как алгоритмы Биг Теч управляют человеческим сознанием: результаты нового исследованияКак алгоритмы Биг Теч управляют человеческим сознанием: результаты нового исследованияВчера, 22:28Polymarket платила блогерам за видео с фейковыми ставкамиPolymarket платила блогерам за видео с фейковыми ставкамиВчера, 21:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу