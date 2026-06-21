Один из основателей Убисофт Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе

Один из основателей всемирно известного разработчика видеоигр Убисофт Клод Гиймо трагически скончался в возрасте 69 лет. По сообщениям Bloomberg и французских СМИ, предприниматель погиб в результате крушения самолета, которым он управлял. Это событие стало неожиданной потерей не только для деловых кругов Франции, но и для всей мировой игровой индустрии. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

Трагедия произошла в курортном городке Ла-Боль во Франции. Согласно имеющейся информации, Клод Гиймо был одним из двух человек на борту небольшого самолета. К сожалению, в результате катастрофы оба находившихся в самолете погибли. В настоящее время компетентные органы расследуют причины происшествия, однако предварительные предположения могут быть связаны с технической неисправностью или неблагоприятными погодными условиями.

Огромное наследие в игровой индустрии

Клод Гиймо основал компанию Убисофт в 1986 году вместе со своими четырьмя братьями. За прошедшие десятилетия компания превратилась из небольшого семейного бизнеса в одну из крупнейших игровых корпораций мира. Сегодня Убисофт хорошо известна геймерам на всех континентах благодаря таким легендарным франшизам, как Ассассин’с Крид, Фар Крй, Принке оф Персиа и Том Кланкй.

Хотя во главе Убисофт в качестве генерального директора (CEO) сейчас находится его брат Ив Гиймо, Клод играл важную роль в стратегическом развитии семейного бизнеса. Кроме того, он занимал пост президента компании Гуиллемот Корп., производящей геймерские и аудиоаксессуары. Под его руководством на рынок было выпущено множество инновационных устройств для игровой индустрии.

Компания Убисофт выступила с официальным заявлением, выразив глубокую скорбь в связи со смертью основателя. «С глубоким прискорбием сообщаем о кончине сооснователя группы Убисофт и президента Гуиллемот Корп. Клода Гиймо в результате несчастного случая. В этот тяжелый час наши мысли с его семьей и близкими», — говорится в сообщении компании.

Продукты Убисофт хорошо знакомы и узбекистанским геймерам и любителям технологий. Игры, созданные компанией, являются одним из самых популярных видов контента в компьютерных клубах и среди частных пользователей в нашей стране. Пока неизвестно, как смерть Клода Гиймо повлияет на будущие планы этой огромной империи, однако управление компанией по-прежнему остается в руках семьи Гиймо.

На данный момент компания и члены семьи решили не раскрывать дополнительных подробностей этой трагедии. Подобные потери редко случаются в мире технологий, и смерть руководителя с многолетним опытом оценивается представителями отрасли как большая утрата.