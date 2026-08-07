Покупатели не принимают новые самолёты Boeing 777Кс

Boeing, одна из ведущих американских авиастроительных компаний, столкнулась с серьёзными трудностями при поставке своих новейших широкофюзеляжных лайнеров Boeing 777Кс. Немецкая авиакомпания Луфтанса заявила, что может отказаться от приёма первых серийных самолётов, построенных несколько лет назад, или принять их только после полной модернизации. Это свидетельствует о дальнейшем углублении проблем, с которыми столкнулся американский авиационный гигант. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, руководство Луфтанса уже начало переговоры с представителями Boeing. Генеральный директор авиакомпании Карстен Шпор заявил, что сейчас рассматриваются два сценария: полный отказ от некоторых лайнеров либо их переоснащение и поставка полностью за счёт производителя, а не самой компании.

Затягивание сертификации и его последствия

Причиной кризиса стал чрезмерно затянувшийся процесс сертификации программы Boeing 777Кс. За годы ожидания первые построенные самолёты успели морально устареть. Установленные на них компоненты и оборудование, а также конфигурация салона совершенно не соответствуют современным стандартам программы.

Поэтому перед передачей таких воздушных судов клиентам потребуется провести масштабную модернизацию. Очевидно, что эти работы потребуют огромных финансовых затрат.

Реакция других крупных покупателей

Проблема, с которой столкнулся Boeing, не ограничивается одной авиакомпанией. До Луфтанса ещё два крупных покупателя предприняли аналогичный шаг. В частности, американская компания United Airlines также отказалась от первых экземпляров Boeing 777Кс.

Кроме того, авиакомпания Эмирейтс из Объединённых Арабских Эмиратов начала аналогичные переговоры. В одном из интервью президент Эмирейтс Тим Кларк с иронией отозвался о первых экземплярах этих самолётов, заявив, что их можно использовать разве что для производства консервных банок Хеинз.

Экономически неэффективные решения

Ещё одним подтверждением серьёзности ситуации стало то, что Boeing просто списала и утилизировала один из первых самолётов Boeing 777-9, предназначенных для Эмирейтс. Анализ показал, что модернизация этого воздушного судна до современных стандартов экономически совершенно нецелесообразна.

Несмотря на все трудности, руководство Луфтанса не отказалось от своих дальнейших планов. Компания продолжает надеяться получить свой первый пригодный к эксплуатации самолёт Boeing 777-9 летом 2027 года.