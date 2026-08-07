Представлены Huawei Watch GT 7 Pro: автономность до 21 дня и новые функции

·416·Технологии
Представлены Huawei Watch GT 7 Pro: автономность до 21 дня и новые функции

Компания Huawei официально представила умные часы нового поколения — Huawei Watch GT 7 Pro. По данным иксбт.ком, устройство почти полностью сохранило аппаратную часть предыдущего поколения, но получило заметные обновления дизайна и программных возможностей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Новый гаджет традиционно оснащён прочным титановым корпусом, высококачественным сапфировым стеклом и керамической задней крышкой. Производитель также расширил цветовую палитру часов, дополнив серебристую версию зелёными или жёлтыми акцентами. Для повышения удобства при повседневном использовании ремешки из комплекта были переработаны.

Технические характеристики и дисплей

Умные часы оснащены ярким 1,47-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с разрешением 466 кс 466 пикселей и пиковой яркостью 3000 нит. Это позволяет без проблем читать информацию даже под прямыми солнечными лучами. Корпус защищён от воды по стандарту 5АТМ.

Одним из главных преимуществ устройства является впечатляющая автономность. По словам производителя, в режиме минимальной нагрузки часы работают до 21 дня, при обычном использовании — до 12 дней, а при постоянно активном режиме Алвайс-Он Дисплай — до 7 дней.

Мониторинг здоровья и спортивных режимов

Huawei Watch GT 7 Pro получили расширенный набор датчиков для мониторинга здоровья. Часы умеют измерять частоту сердечных сокращений (пульс), уровень кислорода в крови (СпО2) и температуру кожи, а также поддерживают функцию записи ЭКГ (электрокардиограммы).

  • Режим Pro Ски предназначен для любителей горных лыж: он помогает отслеживать максимальные нагрузки (Г), записывать маршрут и ориентироваться на курортах.
  • Спортивные режимы для велосипедистов, игроков в гольф и бегунов были расширены, а их статистика стала более подробной.
Для расширения возможностей устройство оснащено модулями Bluetooth 6.0, ГПС и NFC, а также встроенными динамиком и микрофоном.

В настоящее время Huawei Watch GT 7 Pro поступили в продажу на китайском рынке по цене 2688 юаней (примерно 399 долларов США). Компания пока не сообщила, когда эти часы выйдут на международный рынок.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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