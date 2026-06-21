В Figure AI число роботов впервые превысило число людей

·1·Технологии
В Figure AI число роботов впервые превысило число людей

Один из ведущих стартапов в области робототехники в США, Figure AI, объявил о достижении исторического поворотного момента в своей деятельности. Согласно отчету, представленному генеральным директором Бреттом Адкоком, количество гуманоидных роботов, работающих на предприятии, впервые превысило число штатных сотрудников. Это событие считается важным сигналом, демонстрирующим, насколько стремительно развиваются AI и автоматизация в мире технологий. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

Бретт Адкок опубликовал на своей странице в социальной сети X специальный график, отражающий динамику «люди против роботов». По данным ixbt.com, к началу 2025 года количество роботов в компании было близко к нулю. Однако за короткое время темпы производства резко возросли, и ко второму кварталу 2026 года число роботов достигло примерно 740 единиц. Для сравнения, за тот же период число сотрудников компании составило 650–660 человек.

Новый этап автоматизации

Руководство Figure AI подчеркивает, что эта тенденция не является временной, а темпы роботизации не подают признаков замедления. На опубликованных Адкоком фотографиях видно десятки гуманоидных роботов, размещенных в специальных контейнерах и подготовленных к эксплуатации. Эти материалы, опубликованные с подписью «Power On» (Включение питания), свидетельствуют о том, что роботы перешли на стадию массовых испытаний или поставки клиентам.

Недавно компания протестировала свою модель Figure 03 в сценарии «человек против машины». Хотя в соревновании по сортировке посылок человек пока показал более быстрый результат, инженеры Figure AI заявляют, что это один из последних сценариев, в которых человек сохраняет превосходство. Ожидается, что в ближайшее время алгоритмы AI сделают движения роботов еще более точными и быстрыми.

Изменения на глобальном рынке труда

Эти изменения во внутренней структуре Figure AI согласуются с общей ситуацией на мировом технологическом рынке. Сегодня такие гиганты, как Amazon и Meta, увеличивают инвестиции в AI, продолжая сокращать традиционные рабочие места. По данным сервиса Layoffs.fyi, только в 2026 году десятки тысяч специалистов потеряли работу из-за автоматизации и экономической оптимизации.

В настоящее время конкуренция на рынке гуманоидных роботов крайне обострилась. Помимо Figure AI, активно развиваются следующие проекты:

  • Tesla и ее проект Optimus;
  • китайские компании Unitree и Agibot;
  • Boston Dynamics и ее обновленная модель Atlas.

Для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, эти технологические сдвиги также имеют большое значение. Хотя массовая роботизация придет в наш регион с некоторой задержкой, спрос на такие системы для повышения эффективности в производстве и логистике в будущем неизбежно вырастет. Опыт Figure AI показывает, что роботы перестают быть просто лабораторными прототипами и становятся основной рабочей силой предприятий.

Figure AIРобототехникаИскусственный ИнтеллектТехнологииАвтоматизация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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