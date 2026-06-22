Пентагон переходит на искусственный интеллект: 200 часов работы теперь занимают 5 часов

·39·Технологии
Пентагон переходит на искусственный интеллект: 200 часов работы теперь занимают 5 часов

Министерство обороны США (Пентагон) начало широко внедрять специализированную платформу генеративного искусственного интеллекта под названием ГенАИ.мил с целью ускорения административных процессов и повышения эффективности работы с документами. С помощью этой технологии военные и гражданские служащие могут в несколько раз быстрее выполнять сложные задачи, такие как подготовка отчетов для Конгресса. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, новой системой уже пользуются почти 1,5 миллиона сотрудников министерства. Стоит отметить, что общая численность персонала Пентагона составляет 3,5 миллиона человек. Основная задача платформы ГенАИ.мил — упростить процесс формирования почти 1400 обязательных отчетов, которые ежегодно представляются в Конгресс. Если раньше на подготовку одного такого документа у специалистов уходило 200 рабочих часов, то теперь искусственный интеллект завершает эту работу всего за 5 часов.

Технологическая архитектура и интеграция Google Gemini

Запущенная в декабре прошлого года платформа ГенАИ.мил представляет собой не просто одну программу, а агрегатор, объединяющий различные коммерческие модели искусственного интеллекта. В настоящее время в систему интегрированы специализированные решения, такие как Google Gemini фор Говернмент. Такой подход позволяет министерству избежать зависимости от одного поставщика (вендор-лок) и выбирать наиболее эффективные технологии.

Представители Пентагона пояснили, что искусственный интеллект подготавливает черновик (драфт) отчета на основе больших объемов данных и документов. После этого ответственный сотрудник проверяет и редактирует готовый текст. Такой метод освобождает сотрудников от скучной и однообразной административной работы, позволяя направить их время на более важные и стратегические задачи.

Человеческий контроль и регулирование

Успешному внедрению системы способствовали четкие регламенты и процессы обучения сотрудников. Если раньше многие работники не знали, где и как можно использовать искусственный интеллект, то централизованная платформа и официальные правила решили эту проблему. Руководство Пентагона особо подчеркивает, что искусственный интеллект не заменит человека, а будет служить лишь вспомогательным инструментом.

Окончательная ответственность за содержание документов и достоверность данных в них все равно остается на человеке. Все материалы, созданные искусственным интеллектом, проходят обязательную проверку перед отправкой. Подобные технологические новшества свидетельствуют о растущей роли искусственного интеллекта не только в системе обороны США, но и в государственном управлении по всему миру.

ПентагонИскусственный ИнтеллектGenAI.milGoogle GeminiСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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