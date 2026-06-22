Oppo представит новые смартфоны Рено 16 и необычный аксессуар Буббле

Китайская компания Oppo запустила масштабную рекламную кампанию серии смартфонов Рено 16, предназначенных для международных рынков. Данные, появившиеся на официальном сайте бренда, а также на крупных торговых платформах, таких как Amazon и Флипкарт, указывают на то, что предстоящая презентация будет насыщена не только новыми телефонами, но и неожиданными технологическими решениями. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Среди устройств нового поколения больше всего внимания привлекает необычный аксессуар под названием Oppo Буббле. Это компактный круглый АМОЛЭД-дисплей, который крепится к задней панели смартфона с помощью магнита. Гаджет выполняет функцию внешнего видоискателя, позволяя пользователям делать высококачественные селфи с помощью основных камер.

Расширенная линейка моделей и новые наушники

по данным иксбт.ком, серия Рено 16, как ожидается, будет включать сразу несколько моделей. Список устройств, которые могут быть представлены, выглядит следующим образом:

Рено 16к и Рено 16Ф;

Рено 16 ФС;

стандартный Рено 16;

Рено 16 Pro и компактный Рено 16 Pro Mini.

Стоит отметить, что все эти модели не выйдут на все рынки одновременно. Состав устройств может различаться в зависимости от регионального спроса и стратегии. Например, версия Pro Mini разработана специально для пользователей, предпочитающих мощные флагманы в компактном размере.

Вместе со смартфонами дебютируют беспроводные наушники Oppo Энко Air 5. Данная модель в иерархии компании расположится на ступень ниже текущей версии Энко Air 5 Pro и призвана повысить конкурентоспособность в бюджетном сегменте.

Бренд Oppo занимает прочные позиции и на рынке смартфонов Узбекистана. Серия Рено выделяется своим изящным дизайном и возможностями портретной съемки. Появление новой серии Рено 16, особенно в сочетании с аксессуаром с магнитным экраном, несомненно, вызовет большой интерес у молодежи, создающей качественный контент для социальных сетей.

Пока компания держит в секрете точные технические характеристики и цены устройств. Однако активное увеличение количества рекламных баннеров свидетельствует о том, что официальная презентация состоится в самое ближайшее время.