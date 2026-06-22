Starlink обеспечил интернетом школы Перу: к сети подключились 30 тысяч учеников

·24·Технологии
Starlink обеспечил интернетом школы Перу: к сети подключились 30 тысяч учеников

Система спутниковой связи Starlink компании SpaceX под руководством Илона Маска реализовала крупный проект по борьбе с цифровым неравенством в Южной Америке. В результате инициативы, осуществленной в партнерстве с организациями Энсена Перу и БКП Комуника, более 30 тысяч школьников, проживающих в самых отдаленных районах Перу, получили доступ к высокоскоростному интернету. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данный проект охватил 160 образовательных учреждений страны. Ранее использование цифровых ресурсов в этих регионах было практически невозможным, так как сложный рельеф и горная местность препятствовали прокладке традиционного кабельного интернета. Технология Starlink решила эту проблему, обеспечив стабильный сигнал из космоса без необходимости строительства наземной инфраструктуры.

Новая эра в цифровом образовании

По данным иксбт.ком, благодаря спутниковой связи ученики теперь могут бесперебойно пользоваться онлайн-уроками, международными образовательными платформами и цифровыми библиотеками. Это считается важным шагом в выравнивании возможностей получения знаний между сельскими и городскими школами. Интернет с низким уровнем задержки (латенкй) позволяет внедрять современные технологии даже в самых удаленных деревнях.

Основное преимущество системы Starlink заключается в том, что она позволяет в короткие сроки подключить к сети целое сообщество. Географическое положение Перу — горы Анды и леса Амазонии — создавало большие трудности для традиционных провайдеров. Спутниковые терминалы же начинают работать сразу после установки и гарантируют стабильную связь.

Глобальный охват и планы на будущее

Перу — не единственное государство, использующее эту технологию. Ранее Starlink запустил свои услуги в 30 сельских школах Малави в Африке. Также тысячи учеников и учителей в отдаленных районах таких стран, как Кения, Парагвай и Боливия, получили возможность связаться с современным миром с помощью этой системы.

Недавно компания SpaceX также получила официальное разрешение от правительства Кот-д'Ивуара на предоставление услуг Starlink. Это свидетельствует о том, что стратегия компании по охвату точек отсутствия интернета в глобальном масштабе последовательно продолжается.

В условиях Узбекистана значимость таких технологий также высока. Спутниковые системы, подобные Starlink, могут стать важным альтернативным решением в будущем для обеспечения высокоскоростным интернетом школ в горных и отдаленных пустынных районах нашей страны. В настоящее время эта система становится одним из основных инструментов повышения качества образования и цифровой грамотности по всему миру.

StarlinkSpaceXPeruИнтернетТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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