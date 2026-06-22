Tesla переманивает инженеров TSMC высокими зарплатами для своего завода Terafab

Компания Tesla под руководством Илона Маска стремится совершить настоящую революцию в индустрии полупроводников. Чтобы ускорить строительство завода Terafab, предназначенного для производства собственных чипов, компания переманивает инженеров ведущего мирового производителя микросхем — тайваньской компании TSMC. Этот шаг расценивается как важный этап на пути Tesla к технологической независимости. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным ixbt.com, Tesla обещает опытным инженерам-технологам заработную плату в 3–5 раз выше той, что предлагает TSMC. В частности, годовой оклад специалистов должен начинаться в среднем от 1,62 миллиона юаней или примерно 240 тысяч долларов США. Такой уровень дохода считается очень привлекательным даже для сферы высоких технологий.

Не ограничиваясь только базовым окладом, Tesla в качестве стимула предлагает новым сотрудникам пакеты ограниченных акций компании. Эта стратегия служит не только для привлечения сильнейших специалистов, но и для обеспечения их долгосрочного пребывания в компании. Цель — освоить передовые технологические процессы TSMC и завершить строительство нового завода в кратчайшие сроки.

Традиционный метод гигантов Кремниевой долины

На самом деле стратегия переманивания тайваньских специалистов высокими зарплатами не нова. Гиганты Кремниевой долины, такие как Google и Micron, используют этот метод уже много лет. Tesla стала очередным крупным игроком на этом поле битвы. Подобная «охота за талантами» показывает, насколько остра конкуренция на глобальном рынке полупроводников.

Например, в 2017 году компания Google выкупила за 1,1 миллиарда долларов команду из 2000 инженеров компании HTC, участвовавших в разработке смартфонов Pixel. Также в 2025 году поисковый гигант привлек в свои ряды специалистов HTC по виртуальной и смешанной реальности. Tesla сейчас идет тем же путем, стремясь сэкономить время за счет привлечения готовых и высококвалифицированных кадров.

Ожидается, что завод Terafab, масштабный проект Илона Маска, начнет выпуск первых процессоров с 2026 года. Значимость этого завода не ограничивается только поставками чипов для автомобилей. Согласно плану, почти 80% произведенной продукции в будущем будет направлено для орбитальных центров обработки данных (data-center).

Если этот проект будет успешно реализован, Tesla сможет занять лидерство не только на рынке электромобилей, но и в области космических технологий и высокопроизводительных вычислительных систем. Уход специалистов из такого гиганта, как TSMC, может привести к проблеме дефицита кадров для тайваньской компании.