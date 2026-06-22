Tesla переманивает инженеров TSMC высокими зарплатами для своего завода Terafab

·3·Технологии
Tesla переманивает инженеров TSMC высокими зарплатами для своего завода Terafab

Компания Tesla под руководством Илона Маска стремится совершить настоящую революцию в индустрии полупроводников. Чтобы ускорить строительство завода Terafab, предназначенного для производства собственных чипов, компания переманивает инженеров ведущего мирового производителя микросхем — тайваньской компании TSMC. Этот шаг расценивается как важный этап на пути Tesla к технологической независимости. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным ixbt.com, Tesla обещает опытным инженерам-технологам заработную плату в 3–5 раз выше той, что предлагает TSMC. В частности, годовой оклад специалистов должен начинаться в среднем от 1,62 миллиона юаней или примерно 240 тысяч долларов США. Такой уровень дохода считается очень привлекательным даже для сферы высоких технологий.

Не ограничиваясь только базовым окладом, Tesla в качестве стимула предлагает новым сотрудникам пакеты ограниченных акций компании. Эта стратегия служит не только для привлечения сильнейших специалистов, но и для обеспечения их долгосрочного пребывания в компании. Цель — освоить передовые технологические процессы TSMC и завершить строительство нового завода в кратчайшие сроки.

Традиционный метод гигантов Кремниевой долины

На самом деле стратегия переманивания тайваньских специалистов высокими зарплатами не нова. Гиганты Кремниевой долины, такие как Google и Micron, используют этот метод уже много лет. Tesla стала очередным крупным игроком на этом поле битвы. Подобная «охота за талантами» показывает, насколько остра конкуренция на глобальном рынке полупроводников.

Например, в 2017 году компания Google выкупила за 1,1 миллиарда долларов команду из 2000 инженеров компании HTC, участвовавших в разработке смартфонов Pixel. Также в 2025 году поисковый гигант привлек в свои ряды специалистов HTC по виртуальной и смешанной реальности. Tesla сейчас идет тем же путем, стремясь сэкономить время за счет привлечения готовых и высококвалифицированных кадров.

Ожидается, что завод Terafab, масштабный проект Илона Маска, начнет выпуск первых процессоров с 2026 года. Значимость этого завода не ограничивается только поставками чипов для автомобилей. Согласно плану, почти 80% произведенной продукции в будущем будет направлено для орбитальных центров обработки данных (data-center).

Если этот проект будет успешно реализован, Tesla сможет занять лидерство не только на рынке электромобилей, но и в области космических технологий и высокопроизводительных вычислительных систем. Уход специалистов из такого гиганта, как TSMC, может привести к проблеме дефицита кадров для тайваньской компании.

TeslaTSMCИлон МаскTerafabТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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