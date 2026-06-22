Компания Tecno представила рекордно тонкий смартфон Камон 50 Слим

Бренд Tecno, который уверенно занимает свою нишу на рынке смартфонов, продемонстрировал новую модель флагманского уровня — Камон 50 Слим. Данное устройство привлекает внимание любителей технологий не только ультратонким корпусом, но и наличием емкого аккумулятора и высочайших стандартов защиты, несмотря на такие компактные размеры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным иксбт.ком, толщина нового смартфона составляет всего 6,39 мм. С таким показателем он стал одним из самых тонких устройств на рынке. Несмотря на это, инженерам удалось разместить внутри корпуса аккумулятор емкостью 5600 mAh. Представители Tecno отмечают, что эта батарея сохранит свои стабильные характеристики даже после пяти лет интенсивного использования. Также устройство поддерживает систему быстрой зарядки мощностью 60 В.

Технические возможности и характеристики дисплея

Модель Камон 50 Слим оснащена 6,78-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с разрешением 1,5К (1224 × 2720 пикселей). Частота обновления экрана составляет 144 Hz, что обеспечивает плавную работу интерфейса и высокую динамику в играх. Еще одной особенностью устройства является защита от пыли и воды по стандартам ИП68 и ИП69. Это гарантирует, что смартфон не будет поврежден даже под струей горячей воды под высоким давлением.

Аппаратная часть смартфона базируется на процессоре MediaTek Хелио Г200 Ултимате. В плане памяти пользователям предлагаются варианты с 8 GB оперативной памяти (с возможностью виртуального расширения до 16 GB), а также 128 или 256 GB постоянной памяти. В качестве программного обеспечения выбрана новейшая операционная система Android 16 и оболочка ХиОС 16.2.

Возможности камеры и искусственного интеллекта

Для любителей фотографии Tecno Camon 50 Слим оснащен основной 50-мегапиксельной камерой с высококачественным сенсором Sony ЛЙТ-600. На передней панели расположена 32-мегапиксельная селфи-камера. Система камер устройства обладает широким инструментарием обработки изображений с помощью искусственного интеллекта (AI). В частности, в смартфоне предусмотрен специальный режим съемки под водой.

Еще одна инновация в дизайне — система AI Муд Лигхт на задней панели корпуса. Она состоит из 354 мини-светодиодов, которые могут менять цвет в зависимости от уведомлений или настроения пользователя. Учитывая популярность бренда на рынке Узбекистана, ожидается, что модель Камон 50 Слим будет пользоваться высоким спросом среди соотечественников благодаря современному дизайну и долговечности.