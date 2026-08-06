Приложение Дитто внедряет искусственный интеллект вместо свайпинга в знакомствах

·35·Технологии
Приложение Дитто внедряет искусственный интеллект вместо свайпинга в знакомствах

Представители поколения Ген З устали от бесконечного свайпинга в традиционных приложениях для знакомств, таких как Tinder и Hinge, и пробуют альтернативные решения на основе искусственного интеллекта. Платформа Дитто, основанная выпускниками УК Беркелей Алленом Вангом и Эриком Лю, специализируется на организации реальных встреч для молодежи без лишней переписки и траты времени. Об этом TechCrunch.ком сообщает .

По данным TechCrunch, в последние годы среди пользователей в возрасте около двадцати лет резко выросло разочарование в приложениях для знакомств. Основатели разработали совершенно новый подход, чтобы решить проблему, с которой сталкиваются их ровесники. В рамках нового проекта пользователи полностью отказываются от процесса знакомства и общаются с искусственным интеллектом через обычный iMessage.

Как работает искусственный интеллект?

Чат-бот Дитто во время регистрации определяет персональные данные пользователей, их интересы и предпочтения в знакомствах. Некоторые пользователи даже загружают фотографии любимых актрис или актеров, помогая искусственному интеллекту понять их вкус. Алгоритм анализирует не только схожие хобби, но и характер человека, который стоит за этими интересами.

Например, парень, занимающийся активными видами спорта, и девушка, увлекающаяся скейтбордингом, внешне могут сильно отличаться, однако глубокий анализ показывает, что оба любят приключения и обладают яркой индивидуальностью. По словам основателя, с помощью правильных сигналов можно заранее предсказать химическую совместимость между людьми.

Реальная встреча раз в неделю

Каждую среду в 19:00 платформа представляет пользователям подходящую пару, а также назначенные время и место встречи. Задача пользователя заключается лишь в том, чтобы прийти в указанное место и пообщаться. После встречи искусственный интеллект на основе собранных отзывов продолжает совершенствовать способность подбирать пары.

На сегодняшний день на платформе Дитто зарегистрировано более 150 тысяч человек, около 20 процентов из них ходят на реальные встречи. По сравнению с традиционными приложениями это считается высоким показателем. Кроме того, приложение предоставляет пользователям информацию друг о друге в виде эстетичных коллажей, популярных среди молодежи.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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