Lucid Моторс на грани кризиса: компания увольняет 18% сотрудников

Американский производитель электромобилей класса люкс Lucid Моторс объявил о серьезных структурных изменениях. Новый генеральный директор компании Сильвио Наполи решил сократить 18% персонала, или около 1500 сотрудников, с целью упрощения управления и снижения затрат. Это второе крупное сокращение за последние четыре месяца: в феврале компания уже рассталась с 12% сотрудников. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Согласно заявлению компании, на заводе в городе Каса-Гранде, штат Аризона, была отменена вторая смена производства электромобилей. Эти меры считаются необходимыми для повышения конкурентоспособности платформы Lucid Моторс и адаптации к меняющимся требованиям рынка. В настоящее время в США наблюдается охлаждение рынка электромобилей, что заставляет даже крупнейших автогигантов пересматривать свои планы.

Кадровые перестановки и нестабильность в руководстве

Сокращения затронули не только рядовых сотрудников, но и топ-менеджмент. Марк Винтерхофф, который более года занимал пост временно исполняющего обязанности генерального директора, полностью покинул компанию. Ранее ожидалось, что он перейдет на должность операционного директора (COO), однако Lucid Моторс решила полностью упразднить эту должность. Подобная ротация кадров не в новинку для компании: за последние два года свои посты оставили более десяти топ-менеджеров, включая бывшего CEO Питера Роулинсона и главного инженера Эрика Баха.

Lucid Моторс планирует завершить процесс реструктуризации к третьему кварталу текущего года. По данным компании, благодаря увольнениям и оптимизации процессов будет сэкономлено около 158 миллионов долларов в год. При этом на выплату выходных пособий уволенным сотрудникам планируется потратить 32 миллиона долларов.

Планы на будущее: Lucid Cosmos и роботакси

Несмотря на кризисную ситуацию, компания работает над выпуском своей первой массовой модели — Lucid Cosmos СУВ. Этот электромобиль, стоимость которого, как ожидается, будет ниже 50 000 долларов, должен стать основным драйвером доходов Lucid Моторс. С помощью этой модели компания стремится охватить более широкую аудиторию и всерьез конкурировать с такими соперниками, как Tesla.

Кроме того, Lucid пытается занять свою нишу в сфере технологий автономного вождения. Компания планирует запустить сервис люксовых роботакси в Сан-Франциско в партнерстве с Uber и Нуро. Бренд, принадлежащий государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, стремится не останавливать инновационные проекты, несмотря на финансовые трудности.

По мнению экспертов, нынешний период имеет решающее значение для Lucid Моторс. Путем адаптации объемов производства к спросу и резкого сокращения расходов компания стремится достичь долгосрочной стабильности. Однако высокая текучесть кадров на высшем уровне и общий спад на рынке вызывают определенные опасения относительно будущего успеха бренда.