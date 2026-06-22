Процессор AMD Ryzen 7 9800Кс3Д неожиданно вышел из строя: брелок за 500 долларов

С одним из новейших и мощнейших игровых процессоров AMD, Ryzen 7 9800Кс3Д, произошла неожиданная неприятность. Пользователь социальной сети Reddit под ником Супер-Эмплоймент2753 сообщил, что его недавно приобретенное устройство в короткие сроки пришло в полную негодность. Эта ситуация вызвала бурные обсуждения среди любителей технологий, так как данная модель была известна своей высокой производительностью. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По словам пользователя, инцидент произошел во время обычного игрового процесса: компьютер внезапно завис, а после перезагрузки система вообще перестала запускаться. Специальный индикатор на материнской плате Asus РОГ Стрикс Кс870-А указал на серьезную проблему с оперативной памятью или процессором. Владелец предпринял все стандартные попытки восстановления системы, включая сброс настроек КМОС, обновление БИОС и даже демонтаж контактной рамки Термалригхт, однако результат был нулевым.

Причины проблемы и результаты диагностики

Последующая профессиональная диагностика в сервисном центре подтвердила, что процессор Ryzen 7 9800Кс3Д не работает и на других материнских платах. Самое странное, что на внешнем виде процессора или его контактных площадках не было обнаружено никаких следов прогаров, перегрева или механических повреждений. Пользователь подчеркивает, что использовал устройство со стандартными настройками питания и не занимался разгоном (оверклокинг).

по сообщению издания иксбт.ком, самой печальной частью этой ситуации оказался вопрос гарантии. Выяснилось, что процессор в 2024 году был куплен не в официальном магазине, а у перекупщика. Из-за отсутствия чека и официальных документов воспользоваться сервисом РМА (гарантийной заменой) компании AMD оказалось невозможно.

В итоге высокотехнологичное устройство стоимостью 500 долларов превратилось в обычный кусок металла. Вместо того чтобы выбросить процессор, владелец решил «утилизировать» его оригинальным способом: он просверлил отверстие в нерабочем чипе и превратил его в брелок для ключей. Этот случай еще раз доказал, насколько рискованно покупать современную технику, особенно дорогостоящие комплектующие, без официальных гарантийных документов.

На рынке Узбекистана продукция AMD, в частности серия Ryzen, также очень популярна. Для местных пользователей этот случай должен стать важным уроком: при покупке дорогой техники, особенно нового поколения, крайне важно обращать внимание на официальный гарантийный срок и документы. В противном случае любая техническая неисправность может привести к крупным финансовым потерям.