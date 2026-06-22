Смена руководства WhatsApp: Meta назначила новым главой индийского предпринимателя

В WhatsApp, который считается самым популярным мессенджером в мире, произошли серьезные кадровые перестановки. Корпорация Meta назначила основателя индийского финтех-стартапа КРЭД Кунала Шаха новым руководителем вместо многолетнего главы приложения Уилла Кэтхарта. Это изменение свидетельствует о начале новой эры в глобальной стратегии компании, особенно в области цифровых платежей и бизнес-коммуникаций. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщается.

Уилл Кэтхарт руководил WhatsApp почти семь лет, и под его началом мессенджер превратился из средства личного общения в крупную экосистему. В его период были запущены такие важные функции, как Коммунитиес (Сообщества), Чаннелс (Каналы) и интеграция AI. Сообщается, что Кэтхарт переходит в отдел разработки новых продуктов внутри Meta.

Сделка между Meta и КРЭД на 900 миллионов долларов

Одновременно с назначением нового руководителя корпорация Meta объявила об инвестициях в размере 900 миллионов долларов в стартап КРЭД, основанный Куналом Шахом. В результате этой сделки Meta станет акционером финтех-гиганта. Кунал Шах в связи с вступлением в должность главы WhatsApp покидает пост генерального директора КРЭД, но сохраняет свою долю.

Марк Цукерберг отметил, что Кунал Шах смог превратить проект КРЭД в одну из важнейших технологических компаний Индии. Глава Meta подчеркнул, что «креативный менталитет» и глобальное мировоззрение нового менеджера крайне важны для развития WhatsApp. Данное назначение направлено на дальнейшее укрепление позиций WhatsApp в Индии, которая является крупнейшим рынком для сервиса.

Индийский рынок и планы на будущее

На данный момент общее число пользователей WhatsApp превысило 3 миллиарда, из которых более 500 миллионов приходятся именно на Индию. Тем не менее, мессенджер сталкивается с трудностями в борьбе с местными конкурентами, такими как Google Pay и ФонеПе, в сфере цифровых платежей. Ожидается, что богатый опыт Кунала Шаха в области финтеха выведет сервис WhatsApp Пай на новый уровень.

В будущем WhatsApp планирует развиваться не просто как мессенджер, а сосредоточиться на следующих направлениях:

Организация торговли через электронную коммерцию и бизнес-аккаунты;

Популяризация системы цифровых платежей в глобальном масштабе;

Расширение инструментов коммуникации для малого и среднего бизнеса;

Обеспечение безопасных и удобных финансовых транзакций для пользователей.