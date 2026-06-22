В Южной Корее создали уникальную капсулу для очистки воды без питания

·31·Технологии
В Южной Корее создали уникальную капсулу для очистки воды без питания

Южнокорейские исследователи представили инновационную капсулу под названием ФДГД (Флоатинг-индукед Детектион-Гуидед Дисинфектион), способную анализировать качество воды и одновременно очищать ее от вредных микроорганизмов. Главная революционная особенность устройства заключается в том, что для работы ему не нужны ни батареи, ни внешний источник электропитания, ни химические вещества. Согласно статье, опубликованной в журнале Натуре Ватер, устройство работает полностью автономно. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Эта крошечная капсула, помещающаяся на ладони, обладает способностью плавать на поверхности воды. Принцип ее работы основан на преобразовании механического движения в электрическую энергию. Тока, возникающего в результате перемещения магнитного ротора внутри капсулы, достаточно для питания встроенных сенсоров. Это позволяет использовать устройство в любых условиях, даже в регионах, где электричество полностью отсутствует.

Контроль качества воды и дезинфекция

На начальном этапе капсула ФДГД измеряет электропроводность воды. Этот параметр помогает оценить общий уровень загрязнения. Полученные данные передаются по беспроводной связи на смартфон или смарт-часы пользователя. Если вода будет признана непригодной для употребления, пользователь может перевести устройство в режим очистки.

Процесс очистки также основан на специфической технологии. Энергия, возникающая в результате колебаний воды или перемещения емкости, активирует наноструктуры на поверхности устройства. Создаваемые ими локальные электростатические поля разрушают мембраны (оболочки) бактерий и вирусов посредством процесса электропорации. Этот метод делает воду безопасной, не изменяя ее химический состав.

В ходе лабораторных испытаний устройство доказало свою высокую эффективность при объемах воды до 4 литров. В частности, ему удалось уничтожить 99,9999% опасных патогенов, таких как кишечная палочка (Э. коли). По данным иксбт.ком, этот показатель не уступает эффективности традиционных фильтров и ультрафиолетовых ламп.

Перспективы на будущее

По мнению специалистов, новая технология может стать достойной альтернативой традиционным системам очистки воды. Современные портативные фильтры часто требуют замены расходных материалов, использования химических реагентов или аккумуляторов. ФДГД же отличается от них тем, что работает исключительно за счет движения воды.

Ожидается, что это изобретение будет особенно полезно в следующих случаях:

  • В регионах с неразвитой инфраструктурой и дефицитом чистой питьевой воды;
  • При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
  • Во время длительных экспедиций и путешествий;
  • В полевых условиях при выполнении гуманитарных миссий.
На данный момент устройство находится на стадии лабораторного прототипа и не прошло полноценных испытаний в реальных полевых условиях. Однако разработчики выражают уверенность, что с дальнейшим снижением стоимости производства капсулы ФДГД выйдут на рынок массового потребления. Это может стать важным шагом в решении проблемы чистой воды в мировом масштабе.

ТехнологииОчистка ВодыИнновацииЮжная КореяЭкология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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