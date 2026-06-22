AMD вернула важную функцию в процессоры Ryzen 9000 после жалоб пользователей

·2·Технологии
AMD вернула важную функцию в процессоры Ryzen 9000 после жалоб пользователей

Компания AMD после резкой критики пользователей решила вернуть функцию Transparent Secure Memory Encryption (TSME) в настольные процессоры серии Ryzen 9000. Эта технология позволяет шифровать память на аппаратном уровне и значительно повышает безопасность системы. Ранее компания без какого-либо предупреждения удалила данную функцию в прошивке AGESA 1.2.7.0. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

Технология TSME была внедрена AMD более десяти лет назад и служит для автоматического шифрования данных, хранящихся в оперативной памяти (RAM). Этот механизм играет важную роль, особенно в защите от злоумышленников, имеющих физический доступ к компьютеру. В частности, он защищает от атак типа «холодная перезагрузка» (cold boot), при которых пытаются считать содержимое памяти после выключения ПК.

Проблему первым заметил энтузиаст Linux Бен Килпатрик. В апреле, тестируя новую систему на базе Ryzen 7 9700X, он обнаружил исчезновение функции шифрования памяти. В течение нескольких месяцев Килпатрик связывался с инженерами MSI и AMD, пытаясь прояснить ситуацию. По данным ixbt.com, на начальном этапе представители компании избегали давать четкие ответы по этому вопросу.

Баланс между безопасностью и маркетингом

В ходе общения с представителями MSI выяснилось, что функция TSME официально предназначалась только для процессоров серии Ryzen PRO; хотя обычные модели Ryzen и материнские платы технически поддерживают эту функцию, она была ограничена. Эта ситуация вызвала волну недовольства среди пользователей. Многие обвинили AMD в искусственном ограничении безопасности обычных пользователей ради сохранения преимуществ профессиональной серии.

Под давлением общественности AMD наконец признала, что эта опция присутствовала в потребительских процессорах Ryzen 9000, но была удалена в одном из последних обновлений. В заявлении компании говорится, что решение о возврате функции было принято «на основе ценных отзывов сообщества». Этот случай еще раз показал, насколько быстро технологические гиганты должны адаптироваться к требованиям пользователей.

Стоит отметить, что AMD по-прежнему считает технологию TSME основным элементом безопасности линейки Ryzen PRO. В профессиональной серии работа этой функции гарантирована и сохранится в будущем. Для обычных пользователей эта возможность будет восстановлена с обновлением BIOS, которое выйдет в июле. Пользователи из Узбекистана также смогут получить этот дополнительный слой защиты, обновив свои системы.

Подводя итог, владельцам Ryzen 9000 не придется жертвовать дополнительной безопасностью. Обновление BIOS обеспечит не только стабильность системы, но и конфиденциальность данных. Признание ошибок и возврат функций такими компаниями, как AMD, способствует укреплению доверия пользователей к бренду.

AMDRyzen 9000БезопасностьBIOSПроцессор
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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