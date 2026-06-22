Компания Anthropic может запрашивать документы, удостоверяющие личность, у пользователей Claude

·29·Технологии
Компания Anthropic может запрашивать документы, удостоверяющие личность, у пользователей Claude

Одна из ведущих компаний в области AI, Anthropic, вводит новые требования для пользователей своего чат-бота Claude. Согласно обновленной политике конфиденциальности компании, теперь от некоторых пользователей может потребоваться загрузка официальных государственных документов для подтверждения возраста и личности. Эта мера расценивается как важный шаг на пути к обеспечению безопасности AI и борьбе с мошенничеством. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

По сообщению издания TechCrunch, новые правила вступят в силу с 8 июля. Представители Anthropic пояснили, что процесс запроса документов касается не всех пользователей, а только тех, кто подозревается в подозрительной активности или чьи аккаунты находятся под риском блокировки. Это дает пользователям возможность восстановить доступ через апелляцию, не теряя свои аккаунты окончательно.

Биометрические данные и меры безопасности

Процесс проверки документов включает не только сканированные копии паспорта или водительского удостоверения, но и селфи или видео пользователя. На основе этих данных компания создает шаблон геометрии лица. Стоит отметить, что в некоторых штатах США такие данные относятся к категории биометрической информации, защищенной законом. Anthropic считает эти меры необходимыми для предотвращения нарушений условий обслуживания, мошенничества и незаконных действий.

По словам представителя компании Майкла Ачимана и топ-менеджера Тарика Шихпара, это нововведение затронет лишь очень малую часть пользователей. Однако, учитывая, что Anthropic имеет десятки миллионов активных пользователей ежемесячно, эта «малая часть» может составлять значительные цифры. На данный момент компания не раскрыла точную статистику о количестве людей, у которых будут запрашивать документы.

Политическое давление и вопросы регулирования

Эти изменения происходят в период обострения отношений между государственными органами США и технологическими гигантами. В частности, между Белым домом и Anthropic существуют разногласия по моделям кибербезопасности и праву доступа к AI. По мнению некоторых аналитиков, усиливая контроль над пользователями, компания стремится выполнить требования правительства по безопасности и смягчить отношения с регулирующими органами.

Для пользователей из Узбекистана эта новость также имеет актуальное значение. При использовании таких мощных нейросетей, как Claude, вопрос конфиденциальности личных данных выходит на первый план. Если система сочтет действия пользователя подозрительными, может потребоваться подтверждение личности через международный паспорт. Это свидетельствует о том, что эпоха анонимности на глобальных технологических платформах постепенно подходит к концу.

Резюмируя, данный механизм, внедряемый Anthropic, служит для повышения ответственности в мире AI. Хотя это вызывает вопросы относительно безопасности личных данных пользователей, компания представляет это как единственный способ сохранения качества сервиса и ограничения незаконного использования.

AnthropicClaudeAIБезопасностьТехнологии
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Nodirbek Razzokov
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