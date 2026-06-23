Революция нейротехнологий: мозговые импланты переходят из лабораторий в практику

·4·Технологии
Революция нейротехнологий: мозговые импланты переходят из лабораторий в практику

Технологии Brain-Computer Interface (BCI), обеспечивающие прямую связь между человеческим мозгом и компьютером, за последние два года вступили в фазу стремительного развития. Согласно анализу клинических исследований и медицинских приложений, число людей с установленными в мозг электродами выросло более чем в два раза, достигнув почти 150 человек. Эти цифры свидетельствуют о переходе технологии из закрытых лабораторных экспериментов в реальную медицинскую практику. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает сообщает.

Эти системы считывают электрическую активность мозга и преобразуют ее в понятные для цифровых устройств команды или искусственную речь. Одним из самых ярких примеров данной технологии является случай пациента по имени Кейси Харрелл. Страдая боковым амиотрофическим склерозом (ALS), этот человек благодаря импланту, разработанному учеными Калифорнийского университета, смог снова «говорить» и пользоваться цифровыми сервисами, несмотря на паралич.

Восстановление речи и цифровое общение

Механизм работы систем BCI включает в себя сложный процесс. Электроды, установленные в коре головного мозга, фиксируют сигналы, возникающие, когда человек пытается говорить. Затем специальные алгоритмы разделяют эти данные на фонемы — основные звуковые единицы речи — и синтезируют речь с помощью искусственного голоса. В примере с Кейси Харреллом система даже позволила ему говорить клонированным персональным голосом, используя записи его речи до болезни.

В настоящее время в этой области за лидерство борются не только США, но и Китай. По данным iXBT.com, такие компании, как Neuralink, Synchron, Precision Neuroscience и китайская Neuracle, расширяют клинические испытания. В Китае даже начали выдаваться первые официальные разрешения на использование таких систем в медицинских целях. Это означает начало глобальной нейротехнологической гонки.

Технологии BCI делятся на несколько типов в зависимости от степени инвазивности:

  • Полностью имплантируемые системы (электроды размещаются непосредственно внутри мозга);
  • Малоинвазивные решения (устанавливаются на поверхность коры головного мозга);
  • Внешние датчики (считывают сигналы через кости черепа).
Хотя более глубокое проникновение в мозг повышает точность сигнала, этот процесс связан с высокими медицинскими рисками. Тем не менее, для пациентов, потерявших способность к общению из-за травм спинного мозга или нейродегенеративных заболеваний, эта технология остается единственным способом радикального улучшения качества жизни.

Будущие проблемы и перспективы

С развитием технологии в системы добавляются новые функции, включая режимы конфиденциальности и фильтры речи. Например, современные алгоритмы имеют механизмы, защищающие от случайного произнесения пациентом оскорбительных слов или ненужных звуков. Это является высшим примером гармонии AI и нейробиологии.

Однако в отрасли все еще остается множество нерешенных проблем. Открытыми остаются вопросы долгосрочной надежности имплантов и причин, по которым устройства у некоторых пациентов перестают работать со временем. Несмотря на это, технологии BCI переходят из экспериментальной стадии, открывая новую эру на пересечении медицины и вычислительных систем.

NeuralinkBCIНейротехнологииМедицинаИскусственный Интеллект
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

NVIDIA объявила о решении проблемы потребления воды искусственным интеллектомNVIDIA объявила о решении проблемы потребления воды искусственным интеллектомСегодня, 01:26Xiaomi представила новый холодильник Mijia Pro 508Л на базе HyperOSXiaomi представила новый холодильник Mijia Pro 508Л на базе HyperOSСегодня, 00:59Поставщик Apple и Tesla Тата Электроникс подвергся кибератакеПоставщик Apple и Tesla Тата Электроникс подвергся кибератакеСегодня, 00:53Китай увеличивает свою орбитальную станцию Тиангонг в два разаКитай увеличивает свою орбитальную станцию Тиангонг в два разаСегодня, 00:29В чипах Apple найдена неустранимая уязвимость: устройства iPhone под угрозойВ чипах Apple найдена неустранимая уязвимость: устройства iPhone под угрозойСегодня, 00:22Сотрудничество Google DeepMind и А24: в Голливуде начинается эра искусственного интеллектаСотрудничество Google DeepMind и А24: в Голливуде начинается эра искусственного интеллектаВчера, 23:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу