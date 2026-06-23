Microsoft и Chevron построят гигантскую газовую электростанцию в США

Технологический гигант Microsoft и энергетическая корпорация Chevron объявили о планах строительства газовой электростанции мощностью 2,67 ГВт в Западном Техасе, США. Этот проект направлен на обеспечение бесперебойным электроснабжением центров обработки данных и систем искусственного интеллекта (AI) компании Microsoft и станет одним из крупнейших инфраструктурных объектов в отрасли. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

Согласно подписанному 20-летнему контракту, новая электростанция будет обслуживать дата-центр под прямым управлением Microsoft. Техническая часть проекта предполагает, что основная мощность будет вырабатываться двумя крупными турбинами GE Vernova. Также в качестве дополнительного источника энергии будут использоваться установки Solar Turbines, дочернего предприятия Caterpillar.

Противоречие между экологическими целями и реальностью

Данное соглашение вызывает множество вопросов на фоне обещаний Microsoft в области экологической устойчивости. Ранее компания обязалась достичь нулевого уровня выбросов углерода (carbon neutral) к 2030 году. Однако запуск столь масштабной станции на природном газе может значительно осложнить достижение этой цели.

Согласно отчету Environmental Integrity Project, этот проект под названием «Project Kilby» может привести к выбросу в атмосферу более 13 миллионов тонн углекислого газа, 3200 тонн загрязняющих веществ и 278 тысяч фунтов опасных отходов. Эти цифры демонстрируют, насколько сложно соблюсти баланс между стремительным ростом технологического сектора и экологической ответственностью.

Chevron в своем пресс-релизе назвал этот проект «крупнейшим комбинированным развитием газовой энергетики и дата-центров в США». Растущая потребность систем искусственного интеллекта в вычислительных мощностях вынуждает технологические компании возвращаться к традиционным источникам энергии.

Эта ситуация может стать важным уроком и для таких стран, как Узбекистан, развивающих цифровую экономику. При строительстве дата-центров стратегическое значение имеет не только технологическая инфраструктура, но и стабильность источников энергии, а также их воздействие на окружающую среду. Опыт таких гигантов, как Microsoft, показывает, что даже самые передовые IT-решения в конечном итоге требуют огромных энергетических ресурсов.

Хотя на данный момент Microsoft ограничила официальные комментарии по этому проекту, эксперты оценивают это как вынужденный шаг компании для сохранения лидерства в гонке искусственного интеллекта. Ожидается, что в ближайшие годы количество подобных проектов вырастет в результате расширения ChatGPT и других AI-систем.