Microsoft и Chevron построят гигантскую газовую электростанцию в США

·2·Технологии
Microsoft и Chevron построят гигантскую газовую электростанцию в США

Технологический гигант Microsoft и энергетическая корпорация Chevron объявили о планах строительства газовой электростанции мощностью 2,67 ГВт в Западном Техасе, США. Этот проект направлен на обеспечение бесперебойным электроснабжением центров обработки данных и систем искусственного интеллекта (AI) компании Microsoft и станет одним из крупнейших инфраструктурных объектов в отрасли. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

Согласно подписанному 20-летнему контракту, новая электростанция будет обслуживать дата-центр под прямым управлением Microsoft. Техническая часть проекта предполагает, что основная мощность будет вырабатываться двумя крупными турбинами GE Vernova. Также в качестве дополнительного источника энергии будут использоваться установки Solar Turbines, дочернего предприятия Caterpillar.

Противоречие между экологическими целями и реальностью

Данное соглашение вызывает множество вопросов на фоне обещаний Microsoft в области экологической устойчивости. Ранее компания обязалась достичь нулевого уровня выбросов углерода (carbon neutral) к 2030 году. Однако запуск столь масштабной станции на природном газе может значительно осложнить достижение этой цели.

Согласно отчету Environmental Integrity Project, этот проект под названием «Project Kilby» может привести к выбросу в атмосферу более 13 миллионов тонн углекислого газа, 3200 тонн загрязняющих веществ и 278 тысяч фунтов опасных отходов. Эти цифры демонстрируют, насколько сложно соблюсти баланс между стремительным ростом технологического сектора и экологической ответственностью.

Chevron в своем пресс-релизе назвал этот проект «крупнейшим комбинированным развитием газовой энергетики и дата-центров в США». Растущая потребность систем искусственного интеллекта в вычислительных мощностях вынуждает технологические компании возвращаться к традиционным источникам энергии.

Эта ситуация может стать важным уроком и для таких стран, как Узбекистан, развивающих цифровую экономику. При строительстве дата-центров стратегическое значение имеет не только технологическая инфраструктура, но и стабильность источников энергии, а также их воздействие на окружающую среду. Опыт таких гигантов, как Microsoft, показывает, что даже самые передовые IT-решения в конечном итоге требуют огромных энергетических ресурсов.

Хотя на данный момент Microsoft ограничила официальные комментарии по этому проекту, эксперты оценивают это как вынужденный шаг компании для сохранения лидерства в гонке искусственного интеллекта. Ожидается, что в ближайшие годы количество подобных проектов вырастет в результате расширения ChatGPT и других AI-систем.

MicrosoftChevronИскусственный ИнтеллектЭнергетикаЭкология
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Революция нейротехнологий: мозговые импланты переходят из лабораторий в практикуРеволюция нейротехнологий: мозговые импланты переходят из лабораторий в практикуСегодня, 01:26NVIDIA объявила о решении проблемы потребления воды искусственным интеллектомNVIDIA объявила о решении проблемы потребления воды искусственным интеллектомСегодня, 01:26Производитель ИИ-чипов Groq привлек 650 миллионов долларов инвестицийПроизводитель ИИ-чипов Groq привлек 650 миллионов долларов инвестицийСегодня, 01:21Xiaomi представила новый холодильник Mijia Pro 508Л на базе HyperOSXiaomi представила новый холодильник Mijia Pro 508Л на базе HyperOSСегодня, 00:59Поставщик Apple и Tesla Tata Electronics подвергся кибератакеПоставщик Apple и Tesla Tata Electronics подвергся кибератакеСегодня, 00:53Китай увеличивает свою орбитальную станцию Tiangong в два разаКитай увеличивает свою орбитальную станцию Tiangong в два разаСегодня, 00:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу