Фиве Эес предупреждает: искусственный интеллект может парализовать государство и бизнес

Самый влиятельный разведывательный альянс в мире Фиве Эес (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия) выступил с совместным заявлением о серьезных рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта (AI). По прогнозам спецслужб, новые поколения АИ-моделей, которые появятся в ближайшие месяцы, могут создать почву для кибератак такого уровня, который полностью парализует государственные структуры и крупные бизнес-системы. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Эксперты отмечают, что современные АИ-технологии резко снижают порог знаний и навыков, необходимых для осуществления кибератак. Теперь даже неопытные хакеры с помощью сложных алгоритмов могут в несколько раз увеличить скорость, масштаб и сложность атак. Это превращает вопрос кибербезопасности из чисто технической задачи в основной элемент национальной безопасности и экономической стабильности.

Системные риски и стратегический подход

Разведывательные агентства подчеркивают, что борьба с киберугрозами не должна оставаться только работой ИТ-специалистов. Сегодня киберустойчивость является системной проблемой, которую необходимо рассматривать в масштабах всего общества и организаций. Поскольку ожидается, что атаки с помощью AI нанесут удар не только по отдельным компьютерам, но и по критической инфраструктуре, цепочкам поставок и механизмам государственного управления.

По данным иксбт.ком, киберриски теперь оцениваются как фактор, напрямую влияющий на доверие к рынку и жизнеспособность бизнеса. Если раньше риски искусственного интеллекта обсуждались теоретически, то теперь специалисты Фиве Эес начали говорить о конкретных сценариях и реальных угрозах в краткосрочной перспективе.

Политический контекст и ограничения

На фоне этих предупреждений на повестку дня выходит вопрос об ограничении доступа к передовым АИ-моделям, в частности, к разработкам компании Anthropic. Ранее появлялись сообщения о принятии решений по ограничению использования некоторых систем иностранными пользователями с точки зрения национальной безопасности. Подобные меры рассматриваются как один из способов обеспечения безопасности в технологической гонке.

Эти предупреждения имеют актуальное значение и для стран с активной цифровизацией, таких как Узбекистан. Повышение устойчивости государственных служб и финансовой системы к кибератакам с помощью АИ-моделей, подготовка кадров и модернизация систем защиты остаются стратегическими задачами. Специалисты подчеркивают, что наряду с выгодами от искусственного интеллекта необходимо быть готовыми противостоять его «вооруженным» формам.