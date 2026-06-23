Россия расширяет космическую инфраструктуру: на Сахалине строится новый пункт измерения

·1·Технологии
Россия расширяет космическую инфраструктуру: на Сахалине строится новый пункт измерения

На Дальнем Востоке России завершается строительство пункта измерения (ПИ) трассы «Сахалин», имеющего стратегическое значение. Ожидается, что данный объект станет одним из основных звеньев в управлении ракетами и спутниками, запускаемыми с космодрома «Восточный», а также в обработке поступающих от них данных. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным госкорпорации «Роскосмос», на данный момент общая готовность проекта составляет 75%. Запуск этого пункта позволит более безопасно и точно контролировать полеты в рамках российской космической программы. В частности, решающую роль этот объект сыграет в установлении связи с ракетами «Ангара» нового поколения и многоцелевыми спутниками.

Технические возможности и процесс строительства

В настоящее время темпы работ на объекте значительно ускорены. Согласно плану, на пункте должны быть установлены в общей сложности 9 антенных комплексов, 4 из которых уже полностью смонтированы. Эти устройства служат для приема телеметрических данных с космических аппаратов и передачи им команд.

Инфраструктура не ограничивается только техническими сооружениями. На территории активно продолжается строительство модуля управления, гостиницы для специалистов и административных зданий. Это создаст условия для автономного функционирования объекта и постоянного проживания персонала.

Региональное значение и перспективы

Строительство пункта измерения «Сахалин» имеет важное значение не только для космической отрасли, но и для экономики региона. После выхода проекта на полную мощность в Сахалинской области будет создано около 100 новых высокотехнологичных рабочих мест, что будет способствовать привлечению в регион квалифицированных инженеров и специалистов.

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована до конца 2026 года. По мнению экспертов, увеличение количества таких пунктов расширит возможности космодрома «Восточный» и повысит конкурентоспособность на международном рынке космических услуг. Кроме того, уровень надежности управления спутниковыми группировками выйдет на новый этап.

РоскосмосСахалинКосмосТехнологииАнгара
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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