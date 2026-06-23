Представление Vivo Кс Фолд6: 200-мегапиксельная камера и рекордные цены

·28·Технологии
Представление Vivo Кс Фолд6: 200-мегапиксельная камера и рекордные цены

Китайская компания Vivo готовится продемонстрировать свой следующий складной смартфон — модель Vivo Кс Фолд6. Ожидается, что устройство будет официально анонсировано 26 июня, и его технические характеристики и цена уже сейчас удивляют отраслевых экспертов. Смартфон нового поколения воплотил в себе не только передовые технологии, но и значительный рост стоимости. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По данным иксбт.ком, Vivo Кс Фолд6 появился для предзаказа на крупных торговых платформах Китая, благодаря чему стали известны цены на все конфигурации устройства. Смартфон будет представлен в четырех вариантах: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB и топовая версия с объемом памяти 16 GB + 1 TB. Цены варьируются от 1475 до 1850 долларов соответственно.

Стоит отметить, что новая модель стала значительно дороже своего предшественника Vivo Кс Фолд 5. Если предыдущее поколение продавалось по цене от 6999 до 9499 юаней, то в некоторых конфигурациях новой модели наблюдается рост цены до 40%. Такое повышение объясняется использованием высокотехнологичных компонентов и инновационных решений.

Технические возможности: экран Samsung и мощный аккумулятор

Основным преимуществом Vivo Кс Фолд6 является его внутренний экран. Огромный складной дисплей диагональю 8,02 дюйма, произведенный Samsung, может обеспечивать яркость до 5000 нит. Это один из самых высоких показателей на современном рынке, что гарантирует четкость изображения даже под прямыми солнечными лучами. За энергоснабжение устройства отвечает аккумулятор емкостью 7000 mAh, который также поддерживает систему беспроводной зарядки.

Для производительности смартфона был выбран процессор Dimensity 9500 Супер Эдитион. В качестве программного обеспечения установлена оболочка ОригинОС 6 Фолд, специализирующаяся на режиме многозадачности. Пользователи смогут открывать и использовать до пяти приложений одновременно на одном экране.

Камера и оптические инновации

В плане возможностей камеры Vivo Кс Фолд6 поднялся на настоящий флагманский уровень. Основная камера устройства оснащена 200-мегапиксельным сенсором, который позволяет делать детализированные снимки. Также в модель включены следующие модули:

  • перископическая камера с датчиком Sony ЛЙТ-602;
  • 50-мегапиксельный модуль сверхширокоугольной камеры;
  • система поддержки внешнего телеконвертера.
Эта оптическая система делает смартфон одним из самых привлекательных вариантов для любителей мобильной фотографии. В частности, датчик Sony и возможность работы с телеконвертером помогут качественно запечатлеть удаленные объекты. Учитывая популярность продукции этого бренда на рынке Узбекистана, ожидается, что новый флагман станет серьезным конкурентом серии Samsung Galaxy З Фолд.

VivoСмартфонТехнологииSamsungГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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