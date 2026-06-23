Новинка для фанатов бейсбола: Ribbie переводит игры в 8-битный ретро-формат

Слияние современных технологий и ретро-эстетики предлагает совершенно новый опыт просмотра спортивных трансляций. Проект Ribbie, созданный разработчиком Эриком Браунроутом, в режиме реального времени превращает данные Major League Baseball (MLB) в трансляцию в виде 8-битных аркадных игр. Эта платформа предлагает фанатам бейсбола визуально насыщенную и увлекательную среду вместо скучных статистических таблиц. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает сообщает.

Основа проекта Ribbie интегрирована с открытым интерфейсом данных MLB (StatsAPI), который оживляет каждый удар, движение и результат в формате пиксель-арта. В интервью изданию TechCrunch Браунроут отметил, что идея проекта началась с создания пиксельного логотипа для игрока по имени Кайл Шварбер для его команды по фэнтези-бейсболу. Позже он понял, что этот стиль можно применить ко всему игровому процессу.

Визуальный мир, созданный с помощью искусственного интеллекта

Решающую роль в реализации этого сложного проекта за короткий срок сыграли современные инструменты искусственного интеллекта. Браунроут активно использовал такие инструменты, как Claude Code и Codex. По его словам, процесс программирования, который обычно требовал бы месяцев, с помощью AI был завершен за несколько выходных. Это особенно помогло при создании игровых персонажей (спрайтов) и изображений стадионов.

Пользователь, посетивший сайт Ribbie, чувствует себя так, будто попал в зал аркадных игр 90-х. Интерфейс позволяет выбирать текущие игры MLB. Пользователи могут наблюдать за игрой через телевизор в виртуальном отеле или в полноэкранном режиме. Для каждого стадиона и игрока созданы специальные пиксель-арт дизайны, что делает этот процесс гораздо более привлекательным по сравнению с такими сервисами, как ESPN Gamecast.

Платформа не только красиво выглядит, но и функционально насыщена. Пользователи четко видят счет игры, кто подает (pitcher) или кто отбивает (hitter). Поскольку все данные поступают из официальных источников MLB, обеспечивается точность и оперативность информации.

Недавно в проект была добавлена новая функция для любителей фэнтези-бейсбола. Теперь пользователи могут вводить состав своих команд в систему и следить за результатами своих игроков в реальном времени в ретро-формате. Подобные инновации открывают новые развлекательные способы потребления спортивной аналитики.