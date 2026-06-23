Новая эра микромобильности: внедряется система подтверждения возраста для аренды скутеров

·31·Технологии
Новая эра микромобильности: внедряется система подтверждения возраста для аренды скутеров

Вопрос безопасности при использовании электроскутеров и средств микромобильности остается актуальным во всем мире, включая Узбекистан. Один из популярных российских сервисов кикшеринга «Юрент» начал тестирование новой технологии, позволяющей автоматически проверять возраст пользователей. Проект, реализуемый через систему «Цифровой ИД» (Дигитал ИД) национальной платформы Max, направлен на ограничение доступа несовершеннолетних к управлению скутерами. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На данный момент это инновационное решение запущено в пилотном режиме в Санкт-Петербурге и Калининграде. До конца года планируется полное внедрение системы во всех регионах присутствия сервиса кикшеринга. Подобные технологические подходы не только обеспечивают безопасность дорожного движения, но и повышают социальную ответственность компаний.

Как работает система?

По данным иксбт.ком, пользователям не нужно проходить сложные процедуры для подтверждения своего возраста. Достаточно зайти в раздел «Профиль» в приложении кикшеринга и нажать кнопку верификации через «Цифровой ИД». Основное условие заключается в том, что приложение кикшеринга и система цифровой идентификации должны быть привязаны к одному номеру телефона.

Процесс подтверждения полностью автоматизирован и не требует от пользователя дополнительных документов. Важно, что эта процедура выполняется один раз и не требует повторения при последующей аренде скутера. Это упрощает пользовательский опыт и одновременно предоставляет провайдеру услуг точные данные о реальном возрасте клиента.

История развития технологии

Технология «Цифровой ИД» платформы Max была представлена изначально в сентябре 2025 года для упрощения процесса покупки товаров с возрастными ограничениями. Позже сфера применения технологии расширилась, и с апреля 2026 года она начала использоваться в системах быстрой регистрации (чек-ин) клиентов в отелях.

На рынке Узбекистана в последние годы также набирает популярность аренда электроскутеров. В крупных городах, таких как Ташкент, вопрос внедрения систем цифровой идентификации для предотвращения дорожно-транспортных происшествий со скутерами может стать актуальным в будущем. Пока местные сервисы кикшеринга осуществляют идентификацию в основном через банковские карты, однако, как показывает международный опыт, специализированные системы цифрового ИД считаются гораздо более надежными.

Эта новость свидетельствует о том, что процессы регулирования в сфере микромобильности развиваются синхронно с технологическими решениями. В будущем ожидается, что такие системы позволят дистанционно проверять не только возраст, но и наличие водительского удостоверения.

КикшерингТехнологииЦифровой IDСкутерыБезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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