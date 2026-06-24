Представлен Redmi K90 Ultra: аккумулятор 8500 mAh и система активного охлаждения

·4·Технологии
Представлен Redmi K90 Ultra: аккумулятор 8500 mAh и система активного охлаждения

Redmi, суббренд компании Xiaomi, официально анонсировал свой новый флагман — модель Redmi K90 Ultra. Этот смартфон привлекает внимание не только своей высокой производительностью, но и технологическими решениями, которые редко встречаются на рынке мобильных устройств. Главной особенностью устройства стали беспрецедентная емкость аккумулятора и специальный вентилятор, предотвращающий перегрев во время игр. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

По данным ixbt.com, новый флагман работает на новейшей платформе Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm. Этот чипсет известен своей высокой мощностью, но также и значительным тепловыделением. Поэтому инженеры интегрировали в корпус смартфона систему активного охлаждения. На опубликованных фотографиях видно широкое вентиляционное отверстие под блоком камер, что указывает на наличие полноценного кулера внутри устройства.

Специальные решения для любителей игр

Представители компании отмечают, что благодаря системе активного охлаждения Redmi K90 Ultra способен поддерживать стабильную частоту кадров (FPS) в течение 60 минут даже в самых тяжелых 3D-играх. При этом принудительного снижения частоты процессора (троттлинга) не наблюдается, в результате чего пользователь может наслаждаться плавной и качественной графикой в динамичных сценах.

Внешний вид смартфона также соответствует современным трендам. Устройство оснащено плоским экраном диагональю 6,83 дюйма с ультратонкими рамками. На задней панели корпуса, представленного в цвете Space Silver, расположен крупный горизонтальный блок камер. Особенность дизайна в том, что он объединяет в себе элементы классического флагмана и игрового устройства.

Энергоэффективность и ценовая политика

Еще одним впечатляющим аспектом модели Redmi K90 Ultra является аккумулятор емкостью 8 500 mAh. В то время как большинство современных флагманов ограничены батареей около 5 000 mAh, Redmi обещает своим пользователям несколько дней автономной работы. Кроме того, устройство поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 100 W.

Президент Xiaomi Лу Вэйбин сообщил в социальных сетях, что в Китае стартовали предзаказы на смартфон. Первым покупателям предлагаются специальные бонусы, включая внешний аккумулятор и защитные стекла. Ожидается, что цена смартфона составит около 3 000 юаней (примерно 440 долларов), что сделает его одним из самых доступных и мощных флагманов на рынке.

Официальная презентация новой модели запланирована на 30 июня. На рынок Узбекистана устройство может поступить чуть позже, возможно, под другим названием (например, под брендом POCO). Сочетание доступной цены и высоких технических характеристик, несомненно, сделает эту модель популярной среди местных геймеров и пользователей, ищущих телефон с длительным временем автономной работы.

RedmiXiaomiСмартфонТехнологииSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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