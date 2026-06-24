Правительство Индии установило жесткий контроль над платформой Telegram

·22·Технологии
Правительство Индии установило жесткий контроль над платформой Telegram

Правительство Индии выразило серьезную обеспокоенность распространением в мессенджере Telegram материалов с изображениями сексуального насилия над детьми, а также осуществлением крупных финансовых махинаций. В отчете, подготовленном Координационным центром по борьбе с киберпреступностью при Министерстве внутренних дел страны, сообщается, что государственные органы в настоящее время установили «активное наблюдение» за подозрительными группами на этой платформе. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В официальном 35-страничном документе, изученном агентством Reuters, подчеркивается, что функции конфиденциальности Telegram создают удобную среду для киберпреступников. В частности, возможность общаться, не раскрывая номер телефона пользователя, усложняет процесс идентификации личности. В этом отношении Telegram был признан более уязвимым с точки зрения безопасности по сравнению с мессенджером WhatsApp, имеющим в Индии аудиторию более 500 миллионов человек.

Запреты и правовое давление

Данный отчет был представлен в рамках судебного процесса, поводом для которого стала утечка вопросов вступительных экзаменов в медицинские вузы страны. После этого инцидента приложение было заблокировано на одну неделю. Хотя сейчас запрет снят и приложение снова появилось в магазине Google Play, подозрения правительства в отношении мессенджера сохраняются.

Администрацию Telegram также обвиняют в том, что она не принимает достаточных мер против распространения дезинформации в своих каналах. Несмотря на то, что представители компании отвергают эти обвинения, правительство Индии твердо заявляет, что киберпреступники продолжают свою незаконную деятельность через закрытые группы и каналы.

Меры безопасности и будущие изменения

Согласно правительственному отчету, уровень анонимности платформы Telegram дает преступникам чувство безнаказанности. В связи с этим правоохранительные органы усилили систему мониторинга подозрительных сообществ внутри мессенджера. Это направлено не только на предотвращение контента сексуального характера, но и на борьбу с масштабными финансовыми схемами и мошенничеством.

На данный момент Telegram и Министерство внутренних дел Индии воздерживаются от официальных комментариев по поводу этого отчета. Однако, по мнению экспертов, подобные обвинения на таком крупном рынке, как Индия, могут привести к серьезным юридическим последствиям для платформы. Ожидается, что некоторые функции приложения, включая возможность редактирования старых сообщений, будут полностью восстановлены только после 30 июня.

Учитывая, что для пользователей из Узбекистана Telegram также является самым популярным средством связи, подобные проверки в глобальном масштабе неизбежно повлияют на будущую политику безопасности платформы. Ситуация в Индии может стать важным прецедентом, определяющим уровень сотрудничества мессенджера с государственными органами по всему миру.

TelegramИндияКиберпреступностьКонфиденциальностьБезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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