Революция в мире смартфонов: в Китае готовят аккумулятор емкостью 14 000 mAh

·33·Технологии
Революция в мире смартфонов: в Китае готовят аккумулятор емкостью 14 000 mAh

Гонка автономности на рынке смартфонов выходит на новый уровень. Китайские производители начали обновлять все рекорды не только по скорости зарядки, но и по емкости аккумуляторов. Согласно последним данным, в ближайшее время на рынке ожидается появление смартфона с беспрецедентной батареей емкостью 14 000 mAh. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

По данным известного инсайдера Digital Chat Station, этот проект уже достиг стадии НПИ (Нев Продукт Интродуктион). Это означает, что устройство перешло от концептуальной идеи к процессу подготовки к серийному производству. Как пишет издание иксбт.ком, над этим технологическим чудом может работать бренд Honor.

Сочетание легкого веса и огромной мощности

Самым удивительным аспектом этой новости является вес устройства. Обычно такие огромные аккумуляторы превращают смартфон в тяжелое и толстое устройство. Однако сообщается, что вес новой модели составит около 220 граммов. Для сравнения, ожидаемый Samsung Galaxy S26 Ultra имеет вес 214 граммов, но его батарея составляет всего 5000 mAh.

Предполагается, что для достижения такого результата инженеры используют в производстве аккумуляторов новые материалы, в частности, кремний-углеродные аноды. Эта технология позволяет резко увеличить плотность энергии без увеличения физического размера батареи. Учитывая популярность автономных устройств Honor на рынке Узбекистана, эта новость будет очень актуальна и для местных пользователей.

Конкуренция усиливается: Huawei также не хочет отставать

Не только Honor, но и другой китайский техгигант Huawei разрабатывает свою модель, ориентированную на максимальную автономность. По словам инсайдера, смартфон Huawei, помимо сверхемкой батареи, будет оснащен спутниковой связью и экстремальным режимом энергосбережения. Это обеспечит связь устройства даже в самых тяжелых условиях.

Напомним, что недавно компания Honor представила модель Honor X80 Pro Max с аккумулятором емкостью 11 000 mAh. Это устройство стало одним из самых выносливых смартфонов в истории бренда. Однако новый проект на 14 000 mAh, как ожидается, значительно улучшит этот результат.

Digital Chat Station ранее точно предсказал характеристики смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также наличие экрана Samsung в модели Realme GT 7 Pro. Поэтому вероятность того, что информация о смартфоне на 14 000 mAh скоро подтвердится, очень высока. На данный момент точное название устройства и дата выхода в продажу не раскрыты.

СмартфонHonorHuaweiТехнологииАккумулятор
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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