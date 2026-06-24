Чипы NVIDIA продаются в два раза дороже на «черном рынке» Китая

·27·Технологии
Чипы NVIDIA продаются в два раза дороже на «черном рынке» Китая

Несмотря на жесткие экспортные ограничения, введенные США, китайские технологические гиганты продолжают незаконно закупать чипы NVIDIA для развития систем искусственного интеллекта (AI). По сообщению Финанкиал Тимес, на скрытых рынках Китая стоимость серверов с чипами NVIDIA в два раза превысила официальные цены в США. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

В частности, серверы на базе новейшей архитектуры Б300 от NVIDIA через незаконные каналы оцениваются примерно в 7 миллионов юаней (или 1 миллион долларов). Для сравнения, те же продукты в легальных цепочках поставок США стоят в два раза дешевле. Эта ситуация демонстрирует, насколько острым является дефицит высокопроизводительных вычислительных мощностей в Китае.

Санкции и резкий рост цен

Новые правила, введенные Министерством торговли США в конце мая этого года, еще больше осложнили ситуацию. Эти ограничения практически перекрыли существовавшие ранее обходные пути, включая поставки передовых чипов, таких как Blackwell и Rubin, в Китай через иностранные структуры. В результате, наряду с ростом рисков поставок, цены взлетели до небес.

По расчетам экспертов, только в 2025 году в Китай контрабандой могут быть ввезены чипы NVIDIA на сумму 1 миллиард долларов. Хотя новые запреты не смогли полностью остановить поток, они значительно усложнили логистические цепочки. Тем не менее, китайские компании готовы покупать эти чипы любой ценой, чтобы не отстать в гонке искусственного интеллекта.

Стремление к местному производству

Пока продукты NVIDIA остаются мировым стандартом в обучении моделей искусственного интеллекта, правительство и частный сектор Китая направляют огромные средства на развитие собственной полупроводниковой промышленности. Цель — снизить зависимость от американских технологий и защититься от внешних ограничений.

Например, вице-президент компании Nio Ма Лин отметил, что компания несколько лет использовала чипы NVIDIA, а объем ежегодных закупок достигал 300 миллионов долларов. Однако из-за постоянных ограничений и рисков Nio решила создавать собственные чипы. Подобная тенденция наблюдается и в других технологических корпорациях Китая.

Резюмируя, процветание «черного рынка» вокруг чипов NVIDIA является ярким примером глобального технологического противостояния. Для китайских разработчиков эти чипы стали не просто техникой, а стратегическим ресурсом, обеспечивающим конкурентоспособность в будущем. Поэтому даже двукратный рост цен, похоже, не может их остановить.

NVIDIAКитайИскусственный ИнтеллектСанкцииТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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