Трагическая авария с Tesla в США: НТСБ начало специальное расследование

Национальный совет по безопасности на транспорте США (НТСБ) начал официальное расследование дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Tesla в штате Техас, которое привело к человеческой жертве. Данный инцидент вновь вывел на повестку дня споры о безопасности систем автопилота электромобилей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

Трагедия произошла в городе Кэти, штат Техас, где водитель Tesla Майкл Батлер потерял управление и врезался в жилой дом. В результате 76-летняя Марта Авила, находившаяся внутри дома, скончалась от тяжелых травм. В настоящее время по данному делу параллельно проводят проверки не только НТСБ, но и Национальное управление безопасностью движения по шоссе (НХТСА).

Противоречия между водителем и компанией

Согласно предварительным данным, водитель Майкл Батлер сообщил местным правоохранительным органам, что в момент аварии система Аутопилот в Tesla была включена. Однако компания Tesla отвергает эти утверждения. Представители компании подчеркивают, что данные с бортового компьютера показывают, что водитель нажал педаль акселератора до упора.

Согласно заявлению Tesla, нажатие педали водителем привело к отключению (оверриде) работы программы Фулл Селф-Дривинг (ФСД). В результате скорость автомобиля достигла 73 миль в час (примерно 117 км/ч), после чего он врезался в дом. Несмотря на это, компания пока не предоставила общественности полные технические отчеты, подтверждающие эти данные.

Семья погибшей женщины уже обратилась в суд с исковым заявлением. В иске водитель Майкл Батлер и компания Tesla обвиняются в халатности и технических неисправностях. По мнению адвокатов, системы безопасности автомобиля должны были предотвратить столкновение или автоматически снизить скорость в такой чрезвычайной ситуации.

Специалисты НТСБ и НХТСА требуют от Tesla предоставить внутренние лог-файлы автомобиля и все цифровые данные. Анализ этой информации поможет определить, кто или что именно допустило ошибку в момент аварии — программное обеспечение или человеческий фактор.

По данным иксбт.ком, результаты этого расследования могут иметь серьезные последствия для Tesla. Если системная ошибка будет доказана, компания будет вынуждена отозвать тысячи автомобилей или внести радикальные изменения в программное обеспечение. Для автолюбителей и владельцев Tesla в Узбекистане такие новости также важны, так как электромобили становятся все более популярными в стране, и их функции безопасности всегда остаются в центре внимания.