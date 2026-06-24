Трагическая авария с Tesla в США: НТСБ начало специальное расследование

·32·Технологии
Трагическая авария с Tesla в США: НТСБ начало специальное расследование

Национальный совет по безопасности на транспорте США (НТСБ) начал официальное расследование дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Tesla в штате Техас, которое привело к человеческой жертве. Данный инцидент вновь вывел на повестку дня споры о безопасности систем автопилота электромобилей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

Трагедия произошла в городе Кэти, штат Техас, где водитель Tesla Майкл Батлер потерял управление и врезался в жилой дом. В результате 76-летняя Марта Авила, находившаяся внутри дома, скончалась от тяжелых травм. В настоящее время по данному делу параллельно проводят проверки не только НТСБ, но и Национальное управление безопасностью движения по шоссе (НХТСА).

Противоречия между водителем и компанией

Согласно предварительным данным, водитель Майкл Батлер сообщил местным правоохранительным органам, что в момент аварии система Аутопилот в Tesla была включена. Однако компания Tesla отвергает эти утверждения. Представители компании подчеркивают, что данные с бортового компьютера показывают, что водитель нажал педаль акселератора до упора.

Согласно заявлению Tesla, нажатие педали водителем привело к отключению (оверриде) работы программы Фулл Селф-Дривинг (ФСД). В результате скорость автомобиля достигла 73 миль в час (примерно 117 км/ч), после чего он врезался в дом. Несмотря на это, компания пока не предоставила общественности полные технические отчеты, подтверждающие эти данные.

Семья погибшей женщины уже обратилась в суд с исковым заявлением. В иске водитель Майкл Батлер и компания Tesla обвиняются в халатности и технических неисправностях. По мнению адвокатов, системы безопасности автомобиля должны были предотвратить столкновение или автоматически снизить скорость в такой чрезвычайной ситуации.

Специалисты НТСБ и НХТСА требуют от Tesla предоставить внутренние лог-файлы автомобиля и все цифровые данные. Анализ этой информации поможет определить, кто или что именно допустило ошибку в момент аварии — программное обеспечение или человеческий фактор.

По данным иксбт.ком, результаты этого расследования могут иметь серьезные последствия для Tesla. Если системная ошибка будет доказана, компания будет вынуждена отозвать тысячи автомобилей или внести радикальные изменения в программное обеспечение. Для автолюбителей и владельцев Tesla в Узбекистане такие новости также важны, так как электромобили становятся все более популярными в стране, и их функции безопасности всегда остаются в центре внимания.

TeslaAutopilotNTSBАварияТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила компактную кофемашину Mijia Портабле Коффи Мачине для поездокXiaomi представила компактную кофемашину Mijia Портабле Коффи Мачине для поездокСегодня, 22:58Новые российские пассажирские самолеты Ту-214 начнут поставляться с 2027 годаНовые российские пассажирские самолеты Ту-214 начнут поставляться с 2027 годаСегодня, 22:24Дизер запустил функцию Ремикс Лаб: теперь фанаты могут легально создавать ремиксыДизер запустил функцию Ремикс Лаб: теперь фанаты могут легально создавать ремиксыСегодня, 22:24В поиске идеального Андроид-смартфона: представлен концепт «телефона мечты»В поиске идеального Андроид-смартфона: представлен концепт «телефона мечты»Сегодня, 22:24Facebook представил специальное АИ-приложение для создателей контентаFacebook представил специальное АИ-приложение для создателей контентаСегодня, 22:20Космодромы США на грани кризиса: количество ракет превышает возможности инфраструктурыКосмодромы США на грани кризиса: количество ракет превышает возможности инфраструктурыСегодня, 21:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч