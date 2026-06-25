Полностью локализованный российский самолет СДж-100 получит сертификат в 2027 году

Российская авиационная промышленность объявила сроки сертификации одного из своих важнейших проектов — ближнемагистрального лайнера СДж-100 (Суперджет), полностью собранного из отечественных комплектующих. По словам министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, ожидается, что обновленный самолет получит все необходимые разрешения в первом квартале 2027 года. Данный проект является стратегическим шагом на пути к снижению зависимости гражданской авиации России от зарубежных технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время процесс испытаний самолета находится в активной фазе. Министр отметил, что лайнер успешно завершил более 80% установленной программы полетов. Специалисты планируют полностью закончить летные испытания до конца текущего года, что свидетельствует о почти полной готовности технической части проекта.

Технические испытания и процесс сертификации

После завершения программы полетов все собранные технические данные и документы будут переданы в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Ранее главный конструктор программы СДж-100 компании «Яковлев» Кирилл Кузнецов также подтвердил эти сроки. Ожидается, что процесс сертификации будет сложным, так как почти все системы самолета были разработаны заново или заменены отечественными аналогами.

Самолет СДж-100 рассчитан на 100 пассажиров и относится к классу узкофюзеляжных лайнеров. Его главной особенностью является оснащение двигателями ПД-8 и современными российскими системами авионики, произведенными в России. В предыдущих модификациях Суперджет 100 широко использовались зарубежные двигатели, созданные в сотрудничестве с Францией, и западная электроника.

Перспективы поставок авиакомпаниям

На заводе в Комсомольске-на-Амуре в настоящее время продолжаются работы по сборке нескольких самолетов СДж-100. После получения сертификата эти лайнеры начнут незамедлительно поставляться отечественным авиакомпаниям. Это имеет важное значение для обновления авиапарка на внутренних рейсах России и обеспечения безопасности полетов в условиях международных санкций.

По мнению экспертов региональной авиации, такие самолеты, как СДж-100, могут быть интересны и государствам Центральной Азии, включая Узбекистан. Экономичные лайнеры для полетов на короткие дистанции помогут в развитии внутреннего туризма и межрегиональных связей. Однако ожидается, что вопросы экспорта будут рассмотрены только после удовлетворения внутренних потребностей России.

По данным Иксбт.ком, задержка проекта связана с технологическими сложностями и необходимостью перепроектирования всех систем. Тем не менее, 2027 год определен как финальный рубеж для проекта, и очевидно, что это станет своего рода экзаменом для российской авиационной промышленности.