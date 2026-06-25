Илон Маск потерял статус триллионера: акции SpaceX подвели миллиардера

·27·Технологии
Илон Маск потерял статус триллионера: акции SpaceX подвели миллиардера

Самый богатый человек в мире Илон Маск после краткосрочного триумфа снова лишился статуса триллионера. После того как акции компании SpaceX вышли на массовую биржевую торговлю, его состояние достигло рекордного уровня, однако изменение рыночной конъюнктуры существенно повлияло на финансовое положение миллиардера. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Согласно данным Bloomberg Биллионаирес Индекс, состояние Маска в настоящее время оценивается в несколько сотен миллиардов долларов. Хотя этот показатель все еще сохраняет за ним звание самого состоятельного человека на планете, долгожданный статус «триллионера» пока утрачен. Хотя волатильность цен на акции является обычным явлением для технологических гигантов, финансовые колебания такого масштаба вызывают большой интерес в глобальных экономических кругах.

Космические амбиции и финансовые реалии

После того как SpaceX стала открытым акционерным обществом, Маск в своей победной речи вновь подтвердил намерение вывести человечество на Луну, Марс и даже за пределы солнечной системы. Его грандиозные планы по покорению космоса напрямую зависят от его личного богатства и капитализации его компаний. Однако последнее падение на фондовом рынке вызывает вопросы о возможностях финансирования этих амбиций.

Личная жизнь миллиардера и тот факт, что он многодетный отец, также находятся в центре внимания общественности. Маск постоянно говорит о демографическом кризисе, подчеркивая необходимость роста населения человечества. Он сам является отцом многочисленных детей, и иронично отмечается, что обеспечивать такую большую семью и одновременно управлять гигантскими проектами непросто даже для самого богатого человека в мире.

Будущие перспективы

По мнению экспертов, состояние Илона Маска опирается на высокотехнологичные активы, такие как Tesla и SpaceX. Это означает, что его чистое состояние может меняться на несколько миллиардов долларов ежедневно. Для возвращения к отметке триллионера решающее значение будут иметь стабильность спроса на автомобили Tesla и успех проектов SpaceX.

Деятельность Маска интересна и для узбекистанских любителей технологий, так как его проект Starlink в будущем может способствовать повышению качества интернета в нашем регионе. А пока мировое сообщество продолжает наблюдать за следующим финансовым скачком Маска и тем, когда он снова официально станет первым представителем в списке триллионеров.

Elon MuskSpaceXTeslaМиллиардерТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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