Chery представила гибридный двигатель с самым высоким КПД в мире

Китайский автоконцерн Chery совершил настоящий прорыв в области инженерии. Компания продемонстрировала свой новый гибридный двигатель Кунпенг Тианкинг, чей термический коэффициент полезного действия (КПД) достиг рекордных 48,57%. Этот показатель является самым высоким в мировой автомобильной промышленности на сегодняшний день и устанавливает новые стандарты эффективности двигателей внутреннего сгорания. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Термический КПД показывает, какая часть тепловой энергии, полученной от сгорания топлива, преобразуется непосредственно в механическую мощность. Для сравнения, уровень КПД средних бензиновых двигателей, представленных сегодня на рынке, варьируется от 38% до 45%. Результат, достигнутый Chery, считается огромным скачком в области топливной экономичности и экологичности.

Технологические достижения и секреты эффективности

по данным иксбт.ком, такой высокой эффективности удалось достичь за счет фундаментальной оптимизации конструкции двигателя и совершенствования системы впрыска топлива в цилиндры. Новый агрегат Кунпенг Тианкинг предназначен не только для обычных гибридов (PHEV), но и для электромобилей с увеличителем запаса хода (EREV). Это значительно увеличивает дистанцию, которую автомобиль может преодолеть на одной заправке и заряде.

В настоящее время основной задачей компании является стабилизация системы массового производства этого двигателя и контроль его себестоимости. Специалисты Chery планируют укрепить свои позиции на мировом рынке, внедрив новую технологию в серийные автомобили.

Конкуренция и экспортный потенциал

В гонке гибридных технологий активно участвуют и другие китайские бренды. Например, компания Geely с помощью алгоритмов искусственного интеллекта создала двигатель с КПД 48,41%. Бренд Changan представил серийный гибридный двигатель с системой прямого впрыска под давлением 500 бар. Однако Chery на данный момент удалось опередить всех конкурентов.

Показатели продаж компании Chery также стремительно растут. В 2025 году общие продажи бренда достигли 2,8 миллиона единиц, из которых 1,34 миллиона пришлось на экспорт. С таким результатом Chery сохранила статус крупнейшего автомобильного экспортера Китая.

Новый рекордный двигатель особенно актуален для зарубежных рынков, включая регион Центральной Азии, где инфраструктура зарядных станций развита недостаточно. Ожидается, что эта технология, обеспечивающая низкий расход топлива и большой запас хода, вызовет большой интерес в таких странах, как Узбекистан, с их специфическим климатом и расстояниями.