Бывший глава Инфосйс основал стартап, который изменит рынок ИТ-услуг

Бывший генеральный директор всемирно известной компании Инфосйс Вишал Сикка приступил к радикальному реформированию сферы традиционных ИТ-услуг с помощью искусственного интеллекта. Его новый проект — стартап Ханг Тен Сйстемс — нацелен на полную автоматизацию процессов, требующих человеческого труда, таких как разработка, интеграция и техническое обслуживание программного обеспечения. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По данным издания TechCrunch, проект Ханг Тен Сйстемс успешно привлек 32 миллиона долларов на посевной (сид) стадии инвестирования. Данный раунд финансирования возглавил фонд Майфиелд, а также проект поддержали такие влиятельные инвесторы, как Арамко Вентурес и основатель Яху Джерри Янг.

На протяжении десятилетий ИТ-консалтинговые компании зарабатывали миллиарды долларов, предоставляя тысячи специалистов на аутсорсинг для адаптации и поддержки ПО в крупных корпорациях. Сикка же убежден, что теперь большую часть этих задач могут выполнять АИ-агенты, основанные на технологиях таких компаний, как OpenAI и Anthropic.

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Ханг Тен Сйстемс уже начал сотрудничество с такими крупными клиентами, как Siemens Гамеса Реневабле Энергй и Фресениус. Главное отличие стартапа в том, что он предлагает не просто аналитические инструменты, а «АИ-нативе» решения, способные писать код, тестировать его и модифицировать программы в режиме реального времени.

По мнению экспертов, выход на этот рынок такого опытного руководителя, как Вишал Сикка, не случаен. Он 12 лет занимал высокие должности в корпорации SAP, а позже был членом совета директоров Oracle. Его опыт и репутация могут побудить крупные корпорации отказаться от традиционных ИТ-услуг в пользу моделей на базе искусственного интеллекта.

В настоящее время стартап набирает новых сотрудников в области инженерии, продаж и доставки. Хотя штаб-квартира компании находится в Бай Ареа (США), планируется глобальное расширение. Это важный сигнал и для стран с развивающимся рынком аутсорсинга, таких как Узбекистан: в будущем ИТ-услуги, опирающиеся только на человеческие ресурсы, не смогут оставаться конкурентоспособными.

Напомним, что после ухода из руководства Инфосйс в 2017 году Вишал Сикка основал стартап ВианАИ. Однако Ханг Тен Сйстемс, в отличие от предыдущего проекта, специализируется именно на автоматизации процессов управления и создания корпоративного программного обеспечения.