Бывший глава Инфосйс основал стартап, который изменит рынок ИТ-услуг

·23·Технологии
Бывший глава Инфосйс основал стартап, который изменит рынок ИТ-услуг

Бывший генеральный директор всемирно известной компании Инфосйс Вишал Сикка приступил к радикальному реформированию сферы традиционных ИТ-услуг с помощью искусственного интеллекта. Его новый проект — стартап Ханг Тен Сйстемс — нацелен на полную автоматизацию процессов, требующих человеческого труда, таких как разработка, интеграция и техническое обслуживание программного обеспечения. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По данным издания TechCrunch, проект Ханг Тен Сйстемс успешно привлек 32 миллиона долларов на посевной (сид) стадии инвестирования. Данный раунд финансирования возглавил фонд Майфиелд, а также проект поддержали такие влиятельные инвесторы, как Арамко Вентурес и основатель Яху Джерри Янг.

На протяжении десятилетий ИТ-консалтинговые компании зарабатывали миллиарды долларов, предоставляя тысячи специалистов на аутсорсинг для адаптации и поддержки ПО в крупных корпорациях. Сикка же убежден, что теперь большую часть этих задач могут выполнять АИ-агенты, основанные на технологиях таких компаний, как OpenAI и Anthropic.

Новая эра в индустрии: заменит ли AI человека?

Ханг Тен Сйстемс уже начал сотрудничество с такими крупными клиентами, как Siemens Гамеса Реневабле Энергй и Фресениус. Главное отличие стартапа в том, что он предлагает не просто аналитические инструменты, а «АИ-нативе» решения, способные писать код, тестировать его и модифицировать программы в режиме реального времени.

По мнению экспертов, выход на этот рынок такого опытного руководителя, как Вишал Сикка, не случаен. Он 12 лет занимал высокие должности в корпорации SAP, а позже был членом совета директоров Oracle. Его опыт и репутация могут побудить крупные корпорации отказаться от традиционных ИТ-услуг в пользу моделей на базе искусственного интеллекта.

В настоящее время стартап набирает новых сотрудников в области инженерии, продаж и доставки. Хотя штаб-квартира компании находится в Бай Ареа (США), планируется глобальное расширение. Это важный сигнал и для стран с развивающимся рынком аутсорсинга, таких как Узбекистан: в будущем ИТ-услуги, опирающиеся только на человеческие ресурсы, не смогут оставаться конкурентоспособными.

Напомним, что после ухода из руководства Инфосйс в 2017 году Вишал Сикка основал стартап ВианАИ. Однако Ханг Тен Сйстемс, в отличие от предыдущего проекта, специализируется именно на автоматизации процессов управления и создания корпоративного программного обеспечения.

IT-услугиИскусственный ИнтеллектHang Ten SystemsInfosysСтартап
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Илон Маск потерял статус триллионера: акции SpaceX подвели миллиардераИлон Маск потерял статус триллионера: акции SpaceX подвели миллиардераСегодня, 04:24Акции Cerebras резко упали: почему гигант искусственного интеллекта разочаровал инвесторовАкции Cerebras резко упали: почему гигант искусственного интеллекта разочаровал инвесторовСегодня, 03:51Бум искусственного интеллекта вывел компанию Микрон в число мировых технологических гигантовБум искусственного интеллекта вывел компанию Микрон в число мировых технологических гигантовСегодня, 03:23Google теряет ведущих специалистов в области искусственного интеллектаGoogle теряет ведущих специалистов в области искусственного интеллектаСегодня, 02:59Оставит ли искусственный интеллект инженеров без работы: новое исследование показало неожиданный результатОставит ли искусственный интеллект инженеров без работы: новое исследование показало неожиданный результатСегодня, 02:54Новая эра кибербезопасности: список компаний, не внедривших технологию ПасскейсНовая эра кибербезопасности: список компаний, не внедривших технологию ПасскейсСегодня, 02:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч