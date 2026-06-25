Отабек Махкамов: «Мы проиграли, но создали историю» (видео)

·0·Культура
Отабек Махкамов: «Мы проиграли, но создали историю» (видео)

Отабек Махкамов на своей странице в Instagram высказался по поводу матча между сборными Узбекистана и Португалии, призвав болельщиков поддержать футболистов.

В своем видеообращении он признал поражение сборной Узбекистана, но при этом особо отметил историческое достижение команды.

«Да, мы проиграли Португалии. Но если взглянуть на историю, Португалия впервые приняла участие в чемпионате мира в 1966 году, а мы — в 2026-м. Португалия участвовала в чемпионатах мира 7 раз, а мы вышли на поле впервые. Если стоимость их сборной оценивается в 1 миллиард 100 миллионов евро, то стоимость нашей команды составляет около 86 миллионов евро. Несмотря на это, мы создали историю. Это очень большой результат. Удачи нашим футболистам. До встречи в следующей игре», — сказал Махкамов.

Это обращение вызвало широкий резонанс в социальных сетях и было тепло встречено многими пользователями. В комментариях болельщики выразили благодарность игрокам сборной и написали, что продолжат их поддерживать.

По мнению многих, несмотря на поражение, участие сборной Узбекистана в чемпионате мира останется важным событием в истории футбола страны.

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