Серия мощных землетрясений вызвала панику в Венесуэле

В Венесуэле за короткий промежуток времени произошло два мощных землетрясения. Согласно данным, сначала был зафиксирован подземный толчок магнитудой 7,2, а всего через 39 секунд произошло еще более сильное землетрясение магнитудой 7,5.

Сильные толчки ощущались в столице Каракасе и других крупных городах страны, что привело к повреждению ряда зданий и объектов инфраструктуры. Поступают сообщения об обрушении жилых и административных зданий в некоторых районах, в результате чего люди оказались под завалами.

Спасательные службы всю ночь проводили поиски людей под завалами и оказывали помощь пострадавшим. Из-за чрезвычайной ситуации в больницах Каракаса введен специальный режим, привлечен дополнительный медицинский персонал.

Число жертв и пострадавших официально пока не объявлено. Однако из некоторых регионов поступают предварительные данные о погибших и десятках раненых.

По мнению экспертов, это может быть одно из самых сильных землетрясений в Венесуэле за последние сто лет.