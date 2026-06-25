Серия мощных землетрясений вызвала панику в Венесуэле

·0·Мир
Серия мощных землетрясений вызвала панику в Венесуэле

В Венесуэле за короткий промежуток времени произошло два мощных землетрясения. Согласно данным, сначала был зафиксирован подземный толчок магнитудой 7,2, а всего через 39 секунд произошло еще более сильное землетрясение магнитудой 7,5.

Сильные толчки ощущались в столице Каракасе и других крупных городах страны, что привело к повреждению ряда зданий и объектов инфраструктуры. Поступают сообщения об обрушении жилых и административных зданий в некоторых районах, в результате чего люди оказались под завалами.

Спасательные службы всю ночь проводили поиски людей под завалами и оказывали помощь пострадавшим. Из-за чрезвычайной ситуации в больницах Каракаса введен специальный режим, привлечен дополнительный медицинский персонал.

Число жертв и пострадавших официально пока не объявлено. Однако из некоторых регионов поступают предварительные данные о погибших и десятках раненых.

По мнению экспертов, это может быть одно из самых сильных землетрясений в Венесуэле за последние сто лет.

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