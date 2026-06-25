26 июня ожидается снижение курса доллара
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• Инфинбанк — 12 020 сумов.
• Асакабанк — 12 060 сумов.
Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 26 июня, снизится примерно на 10–11 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Инфинбанк — 12 020 сумов.
• НБУ — 12 020 сумов.
• СКБ — 12 020 сумов.
• Анорбанк — 12 020 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара в банках:
• Асакабанк — 12 060 сумов.
• Хаётбанк — 12 060 сумов.
• ОФБ — 12 060 сумов.
• Октобанк — 12 060 сумов.
Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальный сайт банка.
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