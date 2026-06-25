26 июня ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 26 июня, снизится примерно на 10–11 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Инфинбанк — 12 020 сумов.

• НБУ — 12 020 сумов.

• СКБ — 12 020 сумов.

• Анорбанк — 12 020 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Асакабанк — 12 060 сумов.

• Хаётбанк — 12 060 сумов.

• ОФБ — 12 060 сумов.

• Октобанк — 12 060 сумов.

Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальный сайт банка.