26 июня ожидается снижение курса доллара

·46·Экономика
26 июня ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 26 июня, снизится примерно на 10–11 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

Инфинбанк — 12 020 сумов.
• НБУ — 12 020 сумов.
• СКБ — 12 020 сумов.
Анорбанк — 12 020 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

Асакабанк — 12 060 сумов.
• Хаётбанк — 12 060 сумов.
• ОФБ — 12 060 сумов.
• Октобанк — 12 060 сумов.

Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальный сайт банка.

ИнфинбанкНБУАнорбанкАсакабанкХаётбанк
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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