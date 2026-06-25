Отключение электроэнергии в некоторых районах Мирзо-Улугбекского района

·3·Узбекистан
Отключение электроэнергии в некоторых районах Мирзо-Улугбекского района

Сегодня в некоторых районах Мирзо-Улугбекского района столицы электроснабжение будет временно приостановлено до 16:30. Причиной стали капитальные ремонтные работы на высоковольтной электросети «Тургун».

Технические работы проводятся в целях обеспечения безопасности электросети и стабильного распределения нагрузки. Электроснабжение будет ограничено с 10:00 до 16:30.

Отключения затронут махалли «Геофизика», «Алишеробод» и «Темурийлар». Также временно останутся без электричества некоторые потребители на улицах Жасорат, Бунёдкор, Ватан, Амира Темура и Янгихурдиёр.

Мирзо-УлугбекГеофизикаАлишерободТемурийларТургун
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4В Фергане зафиксировано землетрясение магнитудой 4Вчера, 21:19В Министерстве энергетики прошли новые назначенияВ Министерстве энергетики прошли новые назначенияВчера, 18:25Узбекистан и Кыргызстан обменялись землями: какими будут новые границы?Узбекистан и Кыргызстан обменялись землями: какими будут новые границы?Вчера, 16:28В Узбекистане есть город, где проживает всего 9,5 тысяч человекВ Узбекистане есть город, где проживает всего 9,5 тысяч человекВчера, 16:08Андижанская полька на пути к рекорду Гиннесса: танец 20 тысяч человек в Андижане привлек внимание мираАндижанская полька на пути к рекорду Гиннесса: танец 20 тысяч человек в Андижане привлек внимание мираВчера, 15:33С 1 сентября введут ограничения на заправку газом некоторых автомобилейС 1 сентября введут ограничения на заправку газом некоторых автомобилейВчера, 14:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Зарплаты будут выплачены до 27 мая: напоминание работодателям
Зарплаты будут выплачены до 27 мая: напоминание работодателям
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит по всему Узбекистану
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит по всему Узбекистану
В Узбекистане вводятся новые правила продажи алкоголя
В Узбекистане вводятся новые правила продажи алкоголя
В Кашкадарье школу в этом году окончили три ученика
В Кашкадарье школу в этом году окончили три ученика
Медицинские учреждения будут работать непрерывно в дни праздника Хаит
Медицинские учреждения будут работать непрерывно в дни праздника Хаит
Транспортная система Узбекистана кардинально обновляется: строятся новые аэропорты
Транспортная система Узбекистана кардинально обновляется: строятся новые аэропорты