Отключение электроэнергии в некоторых районах Мирзо-Улугбекского района
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Сегодня в некоторых районах Мирзо-Улугбекского района столицы электроснабжение будет временно приостановлено до 16:30. Причиной стали капитальные ремонтные работы на высоковольтной электросети «Тургун».
Технические работы проводятся в целях обеспечения безопасности электросети и стабильного распределения нагрузки. Электроснабжение будет ограничено с 10:00 до 16:30.
Отключения затронут махалли «Геофизика», «Алишеробод» и «Темурийлар». Также временно останутся без электричества некоторые потребители на улицах Жасорат, Бунёдкор, Ватан, Амира Темура и Янгихурдиёр.
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