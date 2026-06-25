Война микросхем между США и Европой: Нидерланды выступили против Вашингтона

·51·Технологии
Война микросхем между США и Европой: Нидерланды выступили против Вашингтона

Технологическое противостояние между США и Китаем наносит серьезный удар по интересам крупнейших технологических гигантов Европы. Министр торговли Нидерландов Сёрд Сёрдсма в ходе своего визита в Вашингтон выразил резкое несогласие с новыми ограничениями, предлагаемыми Конгрессом США. Речь идет о законопроекте MATCH Акт, который предусматривает дальнейшее ограничение доступа Китая к рынку полупроводников, что может привести к катастрофическим последствиям для самой дорогой компании Европы — ASML. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в материале.

Компания ASML является единственным предприятием в мире, производящим самые передовые литографические машины. Без этого оборудования невозможно производство современных АИ-чипов. По данным Bloomberg, правительство Нидерландов обеспокоено тем, что очередные санкции США нанесут беспрецедентный ущерб их экономике и стратегическому предприятию.

Значимость китайского рынка для ASML

На данный момент китайский рынок составляет почти 19 процентов общего оборота ASML. Если новый закон будет принят, компания лишится возможности продавать в Китай не только новейшее оборудование ЭУВ (экстремальный ультрафиолет), но и машины ДУВ (глубокий ультрафиолет) предыдущих поколений. Это приведет к резкому падению доходов компании и ослаблению ее позиций на глобальном рынке.

Генеральный директор ASML Кристоф Фуке в интервью TechCrunch ранее подчеркнул, что оборудование, которое сейчас закупает Китай, относится к технологиям десятилетней давности. Однако США намерены полностью отрезать Китай даже от этих устаревших технологий. Эта ситуация вызывает охлаждение в торговых отношениях между Европейским союзом и США.

Геополитическое давление и экономические интересы

Официальные лица Нидерландов на встрече с членами Конгресса пытаются разъяснить последствия данного законопроекта. По словам Сёрда Сёрдсма, для Нидерландов этот вопрос — не просто торговля, а вопрос национальной экономической безопасности. США же, опасаясь роста военного и технологического потенциала Китая, требуют жертв даже от своих союзников.

По мнению экспертов, принятие законопроекта MATCH Акт может вызвать разрывы в глобальной цепочке поставок полупроводников. Это приведет к росту затрат не только для ASML, но и для производителей электроники по всему миру. Для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, это может оказать косвенное влияние, вызвав рост цен на технологические устройства.

На данный момент законопроект еще не был полностью вынесен на голосование в Сенате или Палате представителей США. Однако решимость Вашингтона в этом направлении вынуждает европейские страны пересматривать свою независимую внешнеторговую политику. Ожидается, что в ближайшие месяцы эта «война чипов» перейдет на новый этап.

ASMLСШАКитайТехнологииПолупроводники
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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