Что произошло после землетрясения магнитудой 7,2 в Японии

·31·Мир
Что произошло после землетрясения магнитудой 7,2 в Японии

В северо-восточных регионах Японии зафиксировано сильное землетрясение. По данным метеослужбы страны, магнитуда подземных толчков составила 7,2 балла.

Хотя по первоначальным расчетам сила землетрясения оценивалась в 6,9 балла, позже специалисты уточнили данные и подтвердили, что магнитуда составила 7,2.

Сообщается, что стихийное бедствие произошло около 07:30 по местному времени у побережья префектуры Иватэ. Очаг землетрясения находился на глубине 44 километров.

Подземные толчки особенно сильно ощущались в префектуре Аомори. В то же время жители столицы страны, Токио, также почувствовали воздействие землетрясения.

Официальные органы сообщили, что на данный момент угроза цунами не объявлена. В связи с этим в прибрежных районах чрезвычайные меры по эвакуации не вводились.

По данным спасательных служб, в городах Хасиками и Хатинохэ четверо граждан обратились в больницу с легкими травмами. Сообщается, что среди них есть как подростки, так и пожилые люди.

ЯпонияТокиоИватэАомори
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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