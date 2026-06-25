Акции Cerebras резко упали: почему гигант искусственного интеллекта разочаровал инвесторов

Несмотря на публикацию позитивного финансового отчета за первый квартал, акции компании Cerebras Сйстемс, производителя чипов для искусственного интеллекта, подешевели почти на 20% перед закрытием рынка. Причиной такой реакции инвесторов стали прогнозы компании относительно уровня будущей валовой маржи (гросс маргин). Эта ситуация показывает, насколько хрупкими могут быть ожидания на фондовом рынке даже для технологических гигантов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщение сообщает.

По данным иксбт.ком, выручка Cerebras в первом квартале составила 193 миллиона долларов, что на 94% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, чистый убыток компании значительно сократился — с 23,9 миллиона до 14 миллионов долларов. Однако эти позитивные показатели не смогли остановить падение стоимости акций.

Непонимание вопроса маржи

Основная проблема связана с тем, что компания установила прогноз валовой маржи на текущий год на уровне 38–41%. В то время как по итогам первого квартала этот показатель составил 47%. Инвесторы восприняли такое снижение рентабельности как негативный сигнал, в результате чего цена акций приблизилась к цене IPO (первичного публичного размещения акций).

Генеральный директор Cerebras Эндрю Фельдман в интервью телеканалу КНБК подчеркнул, что инвесторы неправильно поняли ситуацию. По его словам, временное снижение маржи связано со стратегическими планами расширения компании. В процессе строительства собственных дата-центров компания решила временно арендовать свое оборудование у одного из крупных клиентов, чтобы быстрее удовлетворить спрос.

Стратегическое решение и его последствия

Этот необычный шаг — обратная аренда собственного продукта — позволяет компании сэкономить время до запуска новых мощностей. Однако расходы на аренду оказывают давление на маржу прибыли в текущем году. По мнению руководства, хотя это и является краткосрочной финансовой потерей, в долгосрочной перспективе это поможет укрепить долю на рынке.

Cerebras сейчас считается одним из самых перспективных АИ-стартапов, пытающихся конкурировать с такими лидерами рынка, как NVIDIA. Огромные чипы компании (Вафер-Скале Энгине) обещают высокую эффективность при обучении сложных нейронных сетей. Судьба этой компании интересна и для технологических энтузиастов и инвесторов из Узбекистана, так как любые изменения на рынке АИ-инфраструктуры влияют на глобальные технологические цены.

Подводя итог, ситуация вокруг Cerebras означает, что спрос и ожидания от компаний в сфере искусственного интеллекта крайне высоки. Даже сильные темпы роста могут не удовлетворить инвесторов, если они сопровождаются сомнениями в будущей рентабельности.