Фуджитсу представила новый смартфон Арровс Алфа 2: сочетание прочности и элегантности

Японский технологический гигант Фуджитсу Коннектед Течнологиес продемонстрировал широкой общественности свой новый смартфон Арровс Алфа 2. Данное устройство выделяется сочетанием современного дизайна и высокого уровня защитных характеристик. По заявлению производителя, новая модель удобна не только для повседневного использования, но и предназначена для надежной работы в самых суровых условиях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По данным иксбт.ком, Арровс Алфа 2 успешно прошел 23 сложных испытания военного стандарта (МИЛ-СТД). Устройство обладает сертификатами ИП66, ИП68 и ИП69, что обеспечивает полную защиту от воды и пыли. Самой примечательной особенностью смартфона является то, что его экран не повреждается даже при падении на бетонную поверхность с высоты 1,8 метра. Для защиты дисплея использовано стекло Корнинг Горилла Гласс Виктус 2, что делает его одним из самых прочных устройств на рынке.

Технические возможности и производительность

Внутри смартфона установлен процессор MediaTek Dimensity 8350 Экстреме, который обеспечивает высокую скорость и энергоэффективность. Устройство предлагается в вариантах памяти 8/256 GB и 12/512 GB. Кроме того, пользователи имеют возможность расширить память до 2 TB с помощью карты микроСД. Это будет очень полезно для пользователей, хранящих большие объемы данных.

Арровс Алфа 2 оснащен самым емким в серии кремний-углеродным аккумулятором на 5370 mAh. Производитель обещает, что эта батарея обеспечит два дня автономной работы и не потеряет свои свойства в течение четырех лет. Благодаря технологии быстрой зарядки мощностью 90 В устройство можно полностью зарядить с 0 до 100 процентов всего за 40 минут.

Камера и возможности искусственного интеллекта

Для любителей фотографии смартфон оснащен основным сенсором Sony ЛЙТИА 710 на 50 Мп. Благодаря системе оптической стабилизации доступна запись качественных видео в формате 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Стоит отметить, что широкоугольная и фронтальная камеры смартфона также имеют разрешение 50 Мп, что выводит качество селфи и видеозвонков на новый уровень.

Другие аспекты устройства также заслуживают внимания:

6,4-дюймовый ЛТПО-дисплей с частотой обновления 144 Hz и яркостью 3000 нит;

аудиосистема Долбй Атмос;

функции арровс AI, интегрированные с Google Gemini;

возможность съемки под пресной водой.

В плане программного обеспечения Фуджитсу обещает долгосрочную поддержку. Смартфон получит 3 крупных обновления операционной системы Android и обновления системы безопасности в течение 5 лет. Это гарантирует, что устройство не устареет морально.