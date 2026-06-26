Платформа Polymarket подверглась кибератаке: хакеры украли средства пользователей

Polymarket, считающаяся крупнейшим в мире рынком предсказаний, официально подтвердила, что платформа подверглась кибератаке, в результате которой были украдены средства пользователей. Представители компании сообщили, что проблема в системе безопасности была связана со сторонним сервис-провайдером, что позволило злоумышленникам внедрить вредоносные скрипты в код сайта. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщение сообщает.

По данным Polymarket, данный инцидент затронул не всех пользователей, а лишь определенную их часть. В настоящее время компания заявила, что ситуация полностью взята под контроль и с пострадавшими клиентами устанавливается связь. Самое главное, платформа взяла на себя обязательство полностью возместить (refunding) все потерянные средства за свой счет.

Сумма украденных средств и метод атаки

В беседе с изданием TechCrunch представитель Polymarket Коннор Брэнди подтвердил факт кражи, однако отказался раскрывать точные детали происшествия и сумму присвоенных средств. Тем не менее, фирма PeckShield, занимающаяся безопасностью блокчейна, на своей странице в социальной сети X сообщила, что в результате этой атаки было украдено криптовалюты на сумму примерно 3 миллиона долларов.

Независимые блокчейн-аналитики также подтвердили эту информацию, отметив, что серьезный ущерб понесли как минимум 11 крупных инвесторов. В качестве метода атаки использовалась фишинговая (phishing) кампания, при которой вредоносный код заставлял пользователей подтверждать поддельные транзакции. В результате цифровые активы из кошельков пользователей были переведены на адреса хакеров.

Очередной удар по репутации компании

Эта кибератака произошла в тяжелую неделю для Polymarket. Несколько дней назад компания оказалась замешана в еще одном скандале. В результате проведенного расследования выяснилось, что платформа платила блогерам в социальных сетях за рекламу видео с фейковыми выигрышами. Эти видео были созданы с целью обмана пользователей и привлечения их на платформу, хотя на самом деле таких выигрышей не существовало.

После этих обвинений компания пообещала провести полный аудит своего рекламного контента. Кибератака же подняла серьезные вопросы не только о маркетинговой этике, но и о технической безопасности платформы. Сейчас специалисты рекомендуют пользователям проверить безопасность своих кошельков и не подтверждать подозрительные запросы.

В то время как платформы вроде Polymarket становятся всё более популярными, особенно накануне политических событий и спортивных соревнований, подобные проблемы с безопасностью могут подорвать доверие пользователей. Любителям криптовалют также рекомендуется быть осторожными при использовании международных платформ, использовать двухфакторную аутентификацию и холодные кошельки.