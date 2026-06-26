Microsoft повышает цены на консоли Xbox: стал ли AI причиной роста

·20·Технологии
Microsoft повышает цены на консоли Xbox: стал ли AI причиной роста

Волна роста цен в мире технологий добралась и до игровой индустрии. Вслед за Apple, которая повысила стоимость своих устройств, Microsoft также объявила о новой ценовой политике для игровых консолей Xbox. Эти изменения не только ударят по кошелькам пользователей, но и указывают на серьезные проблемы на глобальном рынке электроники. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Согласно официальным данным компании, с 1 августа цены на консоли Xbox по всему миру существенно вырастут. В частности, модели с объемом памяти 512GB подорожают на 100 долларов, а версии на 1TB — на 150 долларов. При этом Microsoft решила полностью прекратить производство модели объемом 2TB. Подобные резкие меры предпринимаются уже второй раз за последний год.

Цены на память и влияние искусственного интеллекта

Microsoft объяснила это решение резким ростом цен на чипы памяти и устройства хранения данных (стораге) по всему миру. Сообщается, что стоимость комплектующих выросла более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим уровнем. По прогнозам экспертов, к осени 2027 года эти показатели могут вырасти еще в два раза.

Основным виновником данной ситуации называют стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (AI). Именно этот фактор привела Apple при повышении цен на свои устройства Мак и iPad. Беспрецедентный спрос на АИ-инфраструктуру и крупные дата-центры вызвал дефицит в цепочке поставок передовых чипов памяти, что напрямую влияет на стоимость обычной потребительской электроники.

Конкуренты и состояние рынка

На фоне роста цен на Xbox вспоминают, что его главный конкурент Sony также повысила стоимость PlayStation 5 (ПС5). Модель ПС5 Дигитал Эдитион подорожала с 499 долларов на момент выхода до 599 долларов. Нинтендо, хотя и удерживает относительно умеренные цены на Свитч 2, может пересмотреть их в будущем под давлением рынка.

На рынке Узбекистана консоли Xbox и PlayStation также широко продаются через официальных и неофициальных дилеров. Рост глобальных цен неизбежно отразится и на стоимости в местных магазинах. Это еще больше усложнит покупку консолей нового поколения для геймеров.

Чтобы смягчить ситуацию, Microsoft предлагает покупателям ряд льгот. В заявлении компании предусмотрены следующие меры:

  • Запуск программ по продаже подержанных (превиуслй плаед) консолей по более низким ценам;
  • Расширение системы «Купи сейчас, плати потом» при покупке через Microsoft Сторе;
  • Предоставление возможности беспроцентной рассрочки до 12 месяцев на партнерских платформах, таких как Amazon.
Таким образом, гонка AI в мире технологий приводит к удорожанию не только программного обеспечения, но и повседневных устройств. Эти шаги таких гигантов, как Microsoft и Apple, могут стать новым стандартом для всей индустрии.

MicrosoftXboxAppleИскусственный ИнтеллектГаджеты
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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