Юбилейный процессор AMD Ryzen 7 5800Кс3Д раскупили в США за несколько минут

Легендарный процессор Ryzen 7 5800Кс3Д от компании AMD вызвал настоящий ажиотаж сразу после возвращения в продажу в юбилейном издании (10т Анниверсарй Эдитион). Продажи на рынке США, стартовавшие 29 июня, завершились настолько быстро, что многие покупатели даже не успели добавить товар в корзину. Тот факт, что эта модель до сих пор остается одним из самых популярных чипов среди геймеров, привел к резкому скачку спроса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По сообщению издания Том’с Хардваре, юбилейная версия исчезла с прилавков крупных ритейлеров спустя считанные минуты после появления. В настоящее время найти этот процессор в официальных магазинах практически невозможно. Этим дефицитом немедленно воспользовались перекупщики, искусственно завысив цены на рынке.

Резкий рост цен и спекуляции

Официальная рекомендованная производителем цена модели Ryzen 7 5800Кс3Д 10т Анниверсарй Эдитион составляет 350 долларов. Однако на торговых онлайн-платформах, таких как eBay, цена этого процессора сейчас поднялась до 600–750 долларов. Это почти в два раза дороже официальной стоимости.

По имеющимся данным, первые экземпляры уже нашли своих владельцев по цене 540 и 585 долларов. В сети магазинов МикроКентер в США процессор продавался не только отдельно, но и в комплекте с материнской платой и оперативной памятью. Эксперты полагают, что перекупщики скупали продукт именно в офлайн-магазинах в виде наборов, чтобы затем разделить их на части и продать дороже.

Технические характеристики и особенности

Интересно то, что с технической точки зрения юбилейное издание почти не отличается от стандартной модели Ryzen 7 5800Кс3Д. Хотя компания AMD заявила об использовании обновленной технологии, улучшающей связь между кристаллами, основные параметры остались неизменными:

8 ядер и 16 потоков;

Максимальная тактовая частота — 4,5 GHz;

Кэш-память Л3 — 96 МБ (технология 3Д В-Каче);

Тепловыделение (ТДП) — 105 В.

Этот процессор считается «вершиной» платформы АМ4 и до сих пор демонстрирует высокую производительность в современных играх. На рынке Узбекистана компьютеры на базе этой платформы также очень популярны, и модель Ryzen 7 5800Кс3Д остается одним из лучших вариантов для апгрейда геймеров.

Пока AMD не предоставила официальной информации о выпуске дополнительных партий данной модели. Однако высокий спрос, как в США, может привести к некоторому росту цен и в других регионах. Любителям технологий рекомендуется приобретать продукт только у надежных и официальных поставщиков.