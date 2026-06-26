Новость для любителей компактных смартфонов: Энугх Фоне представит модель с экраном 5,2 дюйма

·29·Технологии
Новость для любителей компактных смартфонов: Энугх Фоне представит модель с экраном 5,2 дюйма

В то время как рынок современных смартфонов перенасыщен устройствами с огромными дисплеями, пользователям, скучающим по компактным гаджетам, предлагают новое решение. Стартап Энугх Фоне объявил о начале работы над новым смартфоном с экраном 5,2 дюйма, который удобно ложится в ладонь. Этот проект призван заполнить сегмент маленьких, но мощных устройств, ставших сегодня дефицитом. Об этом сообщает Иксбт.ком новость сообщает.

По словам разработчиков, Энугх Фоне станет «устройством премиум-класса, но доступным». По информации иксбт.ком, для финансирования проекта будет запущена кампания по сбору средств на платформе Кикстартер. Хотя точные даты кампании пока не раскрыты, концепция устройства вызывает большой интерес у многих.

Решение проблем: автономность и качественная камера

Компактные смартфоны, в частности такие модели, как iPhone 13 mini, пользовались любовью потребителей, однако у них было два основных недостатка: низкая емкость аккумулятора и ограниченные возможности камеры. Команда Энугх Фоне обещает уделить особое внимание именно этим аспектам. Они отмечают, что новое устройство будет оснащено зарядом, достаточным для одного дня активного использования, и основной камерой, делающей высококачественные снимки.

На данный момент опубликованы только схематичные изображения устройства. Судя по этим изображениям, смартфон получит одну основную камеру, плоскую металлическую рамку и съемную заднюю крышку, закрепленную винтами. Это свидетельствует о высоком уровне ремонтопригодности (репаирабилитй) устройства.

Программное обеспечение и особенности

Еще одной особенностью смартфона станет его операционная система. Пользователям будет предложен выбор: они смогут использовать стандартную систему Android или минималистичный интерфейс, лишенный отвлекающих элементов. Это станет настоящей находкой для любителей цифрового детокса.

Стоит отметить, что на данный момент проект Энугх Фоне существует только на бумаге и в виде предварительных чертежей. Технические характеристики, цена и сроки выхода на рынок устройства могут измениться в зависимости от результатов кампании на Кикстартер. Тем не менее, подобные инициативы в сегменте компактных смартфонов с большим интересом ожидаются в мире технологий.

СмартфонEnough PhoneТехнологииKickstarterAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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