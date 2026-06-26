Nubia Air Pro: один из самых тонких смартфонов в мире выходит на европейский рынок

·1·Технологии
Nubia Air Pro: один из самых тонких смартфонов в мире выходит на европейский рынок

Бренд Nubia, принадлежащий ZTE, готовится представить на европейском рынке свой новый, ультратонкий и прочный смартфон Nubia Air Pro. Главной особенностью устройства является его толщина, которая составляет всего 5,99 миллиметра. Такие компактные габариты редко встречаются на современном рынке смартфонов, при этом устройство выделяется не только изящным дизайном, но и высоким уровнем защиты. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в своем материале.

По данным известного инсайдера Роланда Квандта, модель Nubia Air Pro в версии с 8 GB оперативной и 512 GB постоянной памяти будет продаваться по цене около 350 евро. Вес смартфона составляет 172 грамма, благодаря чему он ощущается в руке очень легким. Как сообщает ixbt.com, эта модель привлекает внимание не только внешним видом, но и устойчивостью к экстремальным условиям.

Технические характеристики и возможности дисплея

Смартфон оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Hz, что обеспечивает плавную работу интерфейса и игр. Яркость экрана достигает рекордных 4500 нит, позволяя четко видеть изображение даже в солнечный день. Устройство работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7100, что гарантирует стабильную производительность для смартфонов среднего сегмента.

В плане камер Nubia Air Pro не разочарует пользователей: основной сенсор имеет разрешение 108 Мп. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп. С помощью такой оптики можно делать высококачественные и детализированные снимки.

Защита и необычные аксессуары

Одним из самых удивительных аспектов устройства является защита по стандарту IP69K. Это означает, что смартфон не боится не только пыли и воды, но и струй горячей воды под высоким давлением. Обычно такая защита встречалась только в массивных «бронированных» смартфонах, однако Nubia удалось интегрировать её в изящный корпус.

Кроме того, в комплекте Nubia Air Pro имеется специальный ремешок, с помощью которого смартфон можно закрепить на запястье. В таком режиме устройство выполняет функции полноценного фитнес-трекера:

  • подсчитывает шаги;
  • отслеживает пройденное расстояние через GPS;
  • анализирует сожженные калории.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 mAh и поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 45 W. Наличие батареи такой емкости в столь тонком корпусе является большим достижением с точки зрения инженерии. Ожидается, что Nubia Air Pro официально появится на прилавках в ближайшие дни.

NubiaСмартфонZTEТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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