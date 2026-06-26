На Солнце ожидаются вспышки высшего класса X: на Земле возможны сильные магнитные бури

Очередной пик солнечной активности может привести к значительным последствиям для планеты Земля. По данным специалистов Института прикладной геофизики, 26 июня на Солнце прогнозируются мощные вспышки высшего класса X. Это событие имеет важное значение не только для исследователей космоса, но и для стабильности технологических систем на поверхности Земли. Об этом сообщает Ixbt.com.

Солнечные вспышки по своей мощности излучения делятся на пять основных классов: A, B, C, M и X. Каждый последующий класс в десять раз мощнее предыдущего. Класс X является самым высоким и опасным уровнем, который характеризуется выделением колоссальной энергии. Специалисты отмечают, что именно такие явления способны оказывать прямое воздействие на магнитное поле нашей планеты.

Риски для технологических систем и связи

Подобные мощные вспышки часто сопровождаются корональными выбросами массы — гигантскими потоками солнечной плазмы. Если это облако плазмы будет двигаться в направлении Земли, оно достигнет верхних слоев атмосферы, что может вызвать геомагнитные бури различной интенсивности. Это, в свою очередь, создаст серьезную нагрузку на современные технологии.

В частности, сильные магнитные бури могут вызвать сбои в работе спутниковых систем, снизить точность навигационных устройств (GPS) и полностью нарушить коротковолновую радиосвязь. Также существует вероятность возникновения перегрузок в чувствительных электронных системах и сетях электропередач. В регионах с развивающейся технологической инфраструктурой, таких как Узбекистан, могут наблюдаться временные падения качества связи и скорости интернета.

Специалисты выделяют следующие основные направления воздействия:

сбои в спутниковой навигации и каналах связи;

повышение напряжения в электросетях в высоких широтах;

временный выход из строя раций и других средств радиосвязи;

проблемы со здоровьем у людей, чувствительных к метеорологическим условиям.

В настоящее время ученые внимательно следят за активными зонами на поверхности Солнца. Точная сила и продолжительность магнитных бурь будут зависеть от скорости и направления движения потока плазмы к Земле. Предыдущие наблюдения показывают, что вспышки класса X могут вызывать геомагнитные колебания, длящиеся несколько дней.

Стоит отметить, что подобные природные явления являются неотъемлемой частью солнечного цикла, и современная наука разрабатывает меры по минимизации их последствий. Однако, поскольку активность, ожидаемая 26 июня, может стать одним из самых высоких показателей за последние месяцы, специалисты рекомендуют принять меры предосторожности.