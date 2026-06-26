Apple официально повысила цены на некоторые устройства

Компания Apple повысила цены на Мак, iPad, ХомеПод, Apple TV и Vision Pro на рынке США. Цены на iPhone, Apple Watch и AirPods пока остались без изменений. Компания объяснила это решение подорожанием чипов памяти и других комплектующих.

Согласно новым прайсам, базовый MacBook Neo подорожал с 599 до 699 долларов. Цена MacBook Air выросла с 1099 до 1299 долларов, а MacBook Pro — с 1699 до 1999 долларов.

Цена iPad Air увеличилась с 599 до 749 долларов, а iPad Pro — с 999 до 1199 долларов.

Другие изменения, указанные на изображении:

• iMac — с 1299 до 1499 долларов

• Mac mini М4 Pro — с 1399 до 1599 долларов

• Mac Studio М4 Max — с 1999 до 2499 долларов

• Mac Studio М3 Ultra — с 3999 до 5299 долларов

• Vision Pro — с 3499 до 3699 долларов

• ХомеПод mini — с 99 до 129 долларов

• ХомеПод — с 299 до 349 долларов

• Apple TV — с 129 до 199 долларов

Данные цены указаны для рынка США. В точках продаж в Узбекистане изменение цен может отразиться в разное время в зависимости от импортных расходов, курса валют и запасов продавцов.