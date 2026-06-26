Apple официально повысила цены на некоторые устройства

·41·Технологии
Apple официально повысила цены на некоторые устройства

Компания Apple повысила цены на Мак, iPad, ХомеПод, Apple TV и Vision Pro на рынке США. Цены на iPhone, Apple Watch и AirPods пока остались без изменений. Компания объяснила это решение подорожанием чипов памяти и других комплектующих.

Согласно новым прайсам, базовый MacBook Neo подорожал с 599 до 699 долларов. Цена MacBook Air выросла с 1099 до 1299 долларов, а MacBook Pro — с 1699 до 1999 долларов.

Цена iPad Air увеличилась с 599 до 749 долларов, а iPad Pro — с 999 до 1199 долларов.

Другие изменения, указанные на изображении:

• iMac — с 1299 до 1499 долларов

• Mac mini М4 Pro — с 1399 до 1599 долларов

• Mac Studio М4 Max — с 1999 до 2499 долларов

• Mac Studio М3 Ultra — с 3999 до 5299 долларов

• Vision Pro — с 3499 до 3699 долларов

• ХомеПод mini — с 99 до 129 долларов

• ХомеПод — с 299 до 349 долларов

• Apple TV — с 129 до 199 долларов

Данные цены указаны для рынка США. В точках продаж в Узбекистане изменение цен может отразиться в разное время в зависимости от импортных расходов, курса валют и запасов продавцов.

AppleMacBook NeoMacBook AirMacBook ProiPad AirApple TV
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Honor представила сверхпрочный смартфон X80 Pro Max: аккумулятор 11 000 mAh и рекордная яркостьHonor представила сверхпрочный смартфон X80 Pro Max: аккумулятор 11 000 mAh и рекордная яркостьСегодня, 10:26На Солнце ожидаются вспышки высшего класса Кс: на Земле возможны сильные магнитные буриНа Солнце ожидаются вспышки высшего класса Кс: на Земле возможны сильные магнитные буриСегодня, 09:00SpaceX успешно испытала новый двигатель StarshipSpaceX успешно испытала новый двигатель StarshipСегодня, 08:25Nubia Air Pro: один из самых тонких смартфонов в мире выходит на европейский рынокNubia Air Pro: один из самых тонких смартфонов в мире выходит на европейский рынокСегодня, 07:25Белый дом попросил OpenAI замедлить выпуск новой модели искусственного интеллектаБелый дом попросил OpenAI замедлить выпуск новой модели искусственного интеллектаСегодня, 04:53Новость для любителей компактных смартфонов: Enough Phone представит модель с экраном 5,2 дюймаНовость для любителей компактных смартфонов: Enough Phone представит модель с экраном 5,2 дюймаСегодня, 03:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч