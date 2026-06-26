Honor представила сверхпрочный смартфон X80 Pro Max: аккумулятор 11 000 mAh и рекордная яркость

Китайский технологический гигант Honor официально выпустил в продажу новый смартфон Honor X80 Pro Max, призванный совершить настоящую революцию в среднебюджетном сегменте. Устройство заметно выделяется среди конкурентов своими беспрецедентными показателями автономности и возможностями дисплея. Гаджет устанавливает новые стандарты не только в плане мощности, но и в плане прочности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Главной особенностью смартфона является огромный аккумулятор емкостью 11 000 mAh. По данным иксбт.ком, такая емкость позволяет устройству вести непрерывные прямые эфиры (стриминг) более 26 часов. Этот показатель является рекордным среди современных смартфонов. Кроме того, гаджет поддерживает быструю зарядку мощностью 90 В и реверсивную зарядку мощностью 27 В.

Технологии экрана и уровень защиты

Honor X80 Pro Max готов удивить пользователей и в плане дисплея. 6,8-дюймовый экран имеет разрешение 1.5К (1280 кс 2788) и частоту обновления 120 Hz. Самым впечатляющим аспектом является пиковая яркость экрана, которая достигает 10 000 нит. Это гарантирует кристально чистое изображение даже под прямыми солнечными лучами.

Устройство заслуживает внимания не только своей внутренней мощностью, но и внешней защитой. Оно защищено по стандарту ИП69К, что означает устойчивость не только к воде и пыли, но и к струям горячей воды под высоким давлением. В условиях жаркого климата и запыленности такой уровень защиты, несомненно, станет дополнительным преимуществом для пользователей.

Технические характеристики и гарантия

Аппаратная часть смартфона построена на базе процессора Snapdragon 6 Ген 5. В зависимости от потребностей покупатели могут выбрать следующие конфигурации:

от 8 GB до 12 GB оперативной памяти (RAM);

до 512 GB постоянной памяти (флаш-стораге);

модуль NFC и инфракрасный порт;

стереодинамики и система МагикОС 10.0 (на базе Android 16).

В плане камер Honor X80 Pro Max оснащен основным 50-мегапиксельным сенсором с системой оптической стабилизации (ОИС) и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Это обеспечивает высокое качество снимков для смартфона среднего сегмента.

Производитель настолько уверен в качестве своего продукта, что предоставляет гарантию бесплатной замены экрана и аккумулятора в течение двух лет для устройств, приобретенных на рынке Китая. Начальная цена устройства составляет примерно 290 долларов, а максимальная комплектация доходит до 410 долларов. Такое соотношение цены и возможностей значительно укрепляет позиции бренда Honor в среднем классе.