Honor представила сверхпрочный смартфон X80 Pro Max: аккумулятор 11 000 mAh и рекордная яркость

·52·Технологии
Honor представила сверхпрочный смартфон X80 Pro Max: аккумулятор 11 000 mAh и рекордная яркость

Китайский технологический гигант Honor официально выпустил в продажу новый смартфон Honor X80 Pro Max, призванный совершить настоящую революцию в среднебюджетном сегменте. Устройство заметно выделяется среди конкурентов своими беспрецедентными показателями автономности и возможностями дисплея. Гаджет устанавливает новые стандарты не только в плане мощности, но и в плане прочности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Главной особенностью смартфона является огромный аккумулятор емкостью 11 000 mAh. По данным иксбт.ком, такая емкость позволяет устройству вести непрерывные прямые эфиры (стриминг) более 26 часов. Этот показатель является рекордным среди современных смартфонов. Кроме того, гаджет поддерживает быструю зарядку мощностью 90 В и реверсивную зарядку мощностью 27 В.

Технологии экрана и уровень защиты

Honor X80 Pro Max готов удивить пользователей и в плане дисплея. 6,8-дюймовый экран имеет разрешение 1.5К (1280 кс 2788) и частоту обновления 120 Hz. Самым впечатляющим аспектом является пиковая яркость экрана, которая достигает 10 000 нит. Это гарантирует кристально чистое изображение даже под прямыми солнечными лучами.

Устройство заслуживает внимания не только своей внутренней мощностью, но и внешней защитой. Оно защищено по стандарту ИП69К, что означает устойчивость не только к воде и пыли, но и к струям горячей воды под высоким давлением. В условиях жаркого климата и запыленности такой уровень защиты, несомненно, станет дополнительным преимуществом для пользователей.

Технические характеристики и гарантия

Аппаратная часть смартфона построена на базе процессора Snapdragon 6 Ген 5. В зависимости от потребностей покупатели могут выбрать следующие конфигурации:

  • от 8 GB до 12 GB оперативной памяти (RAM);
  • до 512 GB постоянной памяти (флаш-стораге);
  • модуль NFC и инфракрасный порт;
  • стереодинамики и система МагикОС 10.0 (на базе Android 16).
В плане камер Honor X80 Pro Max оснащен основным 50-мегапиксельным сенсором с системой оптической стабилизации (ОИС) и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Это обеспечивает высокое качество снимков для смартфона среднего сегмента.

Производитель настолько уверен в качестве своего продукта, что предоставляет гарантию бесплатной замены экрана и аккумулятора в течение двух лет для устройств, приобретенных на рынке Китая. Начальная цена устройства составляет примерно 290 долларов, а максимальная комплектация доходит до 410 долларов. Такое соотношение цены и возможностей значительно укрепляет позиции бренда Honor в среднем классе.

HonorСмартфонТехнологииАккумуляторКитай
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Apple официально повысила цены на некоторые устройстваApple официально повысила цены на некоторые устройстваСегодня, 09:45На Солнце ожидаются вспышки высшего класса Кс: на Земле возможны сильные магнитные буриНа Солнце ожидаются вспышки высшего класса Кс: на Земле возможны сильные магнитные буриСегодня, 09:00SpaceX успешно испытала новый двигатель StarshipSpaceX успешно испытала новый двигатель StarshipСегодня, 08:25Nubia Air Pro: один из самых тонких смартфонов в мире выходит на европейский рынокNubia Air Pro: один из самых тонких смартфонов в мире выходит на европейский рынокСегодня, 07:25Белый дом попросил OpenAI замедлить выпуск новой модели искусственного интеллектаБелый дом попросил OpenAI замедлить выпуск новой модели искусственного интеллектаСегодня, 04:53Новость для любителей компактных смартфонов: Enough Phone представит модель с экраном 5,2 дюймаНовость для любителей компактных смартфонов: Enough Phone представит модель с экраном 5,2 дюймаСегодня, 03:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч